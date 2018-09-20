Мария Захарова пристыдила израильских летчиков за гибель российского самолета

Российский военный самолет Ил-20, сбитый сирийскими ПВО, погиб якобы из-за непрофессионализма израильских летчиков. Об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, который в этот раз она провела в Петербурге, на полях Евразийского женского форума.

«Произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и, конечно, разъяснений с израильской стороны, – сказала Захарова. – Полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб наш самолет, вели себя, по меньшей мере, непрофессионально. Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает, в том числе, и твою безопасность и не может отклониться от пули, которая адресована не тебе».

Напомним, в Израиле в инциденте обвинили беспорядочный огонь сирийских ПВО и подчеркнули, что израильские самолеты уже покинули территорию Сирии к тому моменту, когда сирийская С-200 атаковала российский самолет. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прибыл сегодня, 20 сентября, с объяснениями в Москву. Он заявил, что Израиль не прекратит нанесение ударов по Сирии, но приложит больше усилий, чтобы они «не создавали конфликтную ситуацию».