Израиль пообещал улучшить координацию с РФ. Но от ударов по Сирии не откажется

Израиль не прекратит нанесение ударов по Сирии, но приложит больше усилий, чтобы они «не создавали конфликтную ситуацию». Об этом 20 сентября заявил министр обороны страны Авигдор Либерман, комментируя недавнее ЧП в небе над Средиземным морем: в момент атаки на САР был сбит российский военный Ил-20.

«Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности израильских граждан, – отметил Либерман в интервью радиостанции «Галей ЦАХАЛ». – Но мы не будем проводить обсуждения в радиоэфире».

Министр отверг причастность Тель-Авива к катастрофе с российским самолетом. По его мнению, Ил-20 сбит из-за «безответственных действий сирийских ПВО». Израильские самолеты, участвовавшие в авиаударе по окрестностям Латакии, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская С-200 по ошибке атаковала российский самолет, утверждает чиновник.

Улучшить коммуникации в рамках российско-израильской «горячей линии» пообещал и министр образования Нафтали Беннетт, член военно-политического кабинета Израиля.

«Мы, конечно же, упрочим эти механизмы. Мы сделаем все, чтобы не нанести вреда тому, кому мы этого не хотим», – отметил Беннетт.

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин прилетит в течение дня в Москву, чтобы передать информацию о сбитом у берегов Сирии российском самолете-разведчике Ил-20.