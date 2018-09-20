Setl Group возглавил рейтинг строительных компаний по версии журнала «Город 812»

Setl Group

Setl Group занял первую строчку в рейтинге строительных компаний Петербурга и Ленобласти по версии журнала «Город 812», а председатель совета директоров холдинга Максим Шубарев признан девелопером года.

Рейтинг подготовлен журналом «Город 812» по результатам анкетного опроса экспертов – участников рынка и независимых аналитиков. Экспертам предлагалось оценить крупнейшие строительные компании по ряду критериев, в том числе по срокам сдачи объектов и выполнению обязательств перед дольщиками. По итогам голосования, Setl Group стал лидером в категории «Застройщик, к которому бы вы обратились, если бы захотели купить недвижимость на первичном рынке Петербурга и области».

Отметим, что эксперты также назвали главу холдинга Setl Group Максима Шубарева девелопером года и отметили, что он наиболее грамотно осуществляет руководство своей компанией. Так, по результатам первого полугодия текущего года валовая прибыль Холдинга Setl Group составила 7,2 млрд., что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль увеличилась относительно 1 полугодия 2017 г. на 55% и составила более 1,5 млрд. руб. Объем продаж Setl Group по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,1% в денежном выражении и достиг 32,26 млрд руб.

Справка о компании Setl City