Синоптики прогнозируют Петербургу зиму холоднее прошлогодней

Прогноз на предстоящий отопительный период опубликовал 20 сентября Гидрометцентр. По его данным, приближающаяся зима в Северной столице обещает быть холоднее предыдущей.

Согласно информации федерального Гидрометцентра, в октябре температура в Петербурге будет немного ниже нормы, которая составляет 5,7 градуса. Остальные же месяцы отопительного периода могут несколько норму превысить. Однако по сравнению с прошлой зимой ноябрь, декабрь и январь будут холоднее на всем Северо-Западе. В феврале не стоит ждать аномалий, как минувшей зимой. А март обещает быть теплее.

В целом по стране «температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений». Вероятность того, что прогноз на холодный сезон верен, за последние 18 лет колебалась от 58 до 81%.

Прошлая зима, напомним, отметилась морозной погодой, из-за которой в Петербурге объявляли оранжевый уровень опасности. В городе было снежно, 19 человек пострадали из-за падения наледи с крыш. Хватало горожанам и солнца.

С 24 сентября в Петербурге намечен старт отопительного сезона. Начнется он с периодического протапливания школ и детских садов.