Губернатор Полтавченко может возглавить женский форум. Он опять идет по следам Матвиенко
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что может возглавить Евразийский женский форум. Об этом градоначальник сказал 20 сентября, выступая с трибуны форума в Таврическом дворце.
В качестве аргумента в пользу такого развития событий Полтавченко назвал то, что он активно продвигает женскую повестку и участвует в борьбе за права женщин. «В нашем полку прибыло», — ответила на это нынешний председатель форума глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Напомним, что Георгий Полтавченко возглавил город в 2011 году, сменив на этом посту как раз Матвиенко, которая была назначена председателем Совета Федерации.
Справка:
Евразийский женский форум проходит в Петербурге 20-21 сентября. Организаторы мероприятия - Совет Федерации РФ и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ. В форуме принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов из разных стран. Первый Евразийский женский форум прошел в 2015 году, однако тогда он не привлек внимания главы государства. Напомним также, что президент Владимир Путин — редкий пример неженатого главы государства.