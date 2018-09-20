Губернатор Полтавченко может возглавить женский форум. Он опять идет по следам Матвиенко

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что может возглавить Евразийский женский форум. Об этом градоначальник сказал 20 сентября, выступая с трибуны форума в Таврическом дворце.

В качестве аргумента в пользу такого развития событий Полтавченко назвал то, что он активно продвигает женскую повестку и участвует в борьбе за права женщин. «В нашем полку прибыло», — ответила на это нынешний председатель форума глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, что Георгий Полтавченко возглавил город в 2011 году, сменив на этом посту как раз Матвиенко, которая была назначена председателем Совета Федерации.