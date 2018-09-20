Собянина на вас нет. Столичный блогер прошелся по Петербургу так, что стало больно

Отсталый райцентр, диковатый арабский базар, кишлак — это всё про Петербург. Такое он оставил впечатление у туриста Александра Беленького. У туриста не простого, а из Москвы.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Тревел-блогер Александр Беленький потолкался на Невском, оценил перемены и постановил: гулять, но не жить. На мозоли Северной столицы наступил точно настолько, что градозащитникам с ходу и не нашлось что добавить. «Отвратительный Петербург» Беленький уложил в пост из 38 пунктов.

Начал с Московского вокзала. Углу Невского и Лиговского проспектов посвящены пять пунктов и присвоен статус худшего места в городе. Потоки машин вокруг обелиска парализуют движение. Люди сталкиваются лбами на перекрёстке. Узкие тротуары и нет парковки. Уличная торговля не привлекает ни опаздывающих на поезд, ни только сошедших с него туристов. Еще меньше ею, незаконной, интересуется полиция. Бездомные у вокзала пахнут, как и визитная карточка непарадного Петербурга — дворы. И вокруг всего этого, как в том анекдоте: автомобили, автомобили, автомобили.

«Не в том смысле, что с конями и пролётками этот город смотрится лучше, я про бардак с парковками. (...)-автовладельцы считают, что могут бросать свои железные повозки везде, где им захочется: на тротуаре, на пешеходном переходе, ставить на проезжей части вторым рядом. В спальных районах можно кинуть ведро с гайками на детской площадке или перед парадной», – пишет Беленький, то и дело раздавая петербуржцам оплеухи ехидным «а вот в Москве...»

Столица решила автомобильную проблему спецмашинами с камерами и пешим патрулём инспекторов. Беленький заверяет: всё работает так, что не придраться. В Петербурге зону платной парковки он тоже нашёл: то, что в квадрате от Невского до Кирочной и от Восстания до канала Грибоедова не нашлось автомобилей в три ряда, понравилось блогеру. Но он до конца не понял: то ли это успех проекта, на который потрачено три года и потеряно полтора миллиарда рублей, то ли помогает «кладбищенская ограда», которая разделяет дорогу и тротуар.

Хаос и анархия, характеризует Беленький городскую среду Петербурга. В центре огорчили провода, уродующие «самый фотогеничный город России», смутили объявления на асфальте и россыпь женских имён на столбах, ослепила какофония вывесок на исторических фасадах.

Бункерного вида веранды ресторанов теснят пешеходов на узких тротуарах и снова вырвали тоскливое: «А вот в Москве…».

На этом трудности не заканчиваются. Если удалось обойти припаркованные «на минуточку» автомобили и не попасть под встречные, не потерять направление в людском потоке и миновать наступающие на тротуары летние веранды, то на пути встают промоутеры и зазывалы.

«Назойливые, словно мухи, они раздают флаеры на скидку, приглашают в ресторан или агитируют на экскурсию «по рекам и каналам». Последних особенно много», – живописует блогер так, что ясно – натерпелся.

«Вы бы только видели, как они набрасываются на туристов. Видят явных иностранцев с камерами, и налетают толпой, окружают и предлагают прокатиться на своих чёртовых лодочках на всех языках мира. Нет, это – не Европа! Это диковатый арабский базар с сувенирами в Египте, мимо которого невозможно пройти мимо», – пишет Беленький и предостерегает: шансов уйти без покупки нет.

И это не единственная опасность Невского. После бесполезных листовок от промоутеров и зверства звуковой рекламы, туриста караулят Петр I, Екатерина II или двухметровая плюшевая лошадь.

«Слушайте, ростовые куклы – это же моветон! Такими дешёвыми и убогими способами развлекали народ на заре открытия первого Макдоналдса в СССР, предлагая сфотографироваться с «настоящим» Микки Маусом, – не оценил Беленький. – Это же чистой воды китч: фотографироваться с грязными и провонявшими потом ростовыми куклами».

«Убогие ларьки возле метро и на остановках», которых в Москве (опять больно) давно нет. При этом часть из них работают от бензогенераторов, и «шум стоит как в машинном отделении ада».

Водосток, сливающий дождевую воду под ноги прохожим. Заборы там, где не надо, и опасная открытость там, где необходимо.

Не угодил ему даже свежевыстроенный мост Бетанкура, который так соединил Васильевский остров с Петроградской стороной, что гудящий поток проходит аккурат под окнами жилого дома. Сенную вроде бы облагородили, но тоже что-то не то вышло.

Деревьев мало, на Васильевском – голая пустыня. В общем, не Москва.

«Питер — ужасное и непригодное для жизни место. Максимум на выходные съездить — и обратно в комфортную Москву! По сравнению с ней Петербург — отсталый райцентр, а с Европой и сравнивать нечего: даже не деревня, кишлак! Кстати, и азиатских мигрантов тут уже больше», – рубит Беленький, но с оговоркой: город ему не чужой, просто накипело.

Критикуя, блогер предлагает: обелиск с площади Восстания выселить, по возможности соединить две разорванные части Лиговского и Невского тоннелем, провода убрать под землю и не позориться, потому что Петербург не только для туристов, но и для горожан.

Разбор Александра Беленького выложили у себя в группе активисты «Красивого Петербурга». Лидер Красимир Врански признаёт — попало. Можно даже добавить: однообразные детские площадки, песчаные бури весной и зимний аттракцион «Останься в живых» (на скользких дорогах, уворачиваясь от снега с крыш).

Известный своей критикой чиновников Вранский попытался за них заступится перед москвичом. Они, говорит, стараются: от контактной сети троллейбусов центр намерены освободить по программе «Чистое небо», фасады постепенно избавляют от уродующей рекламы, периодически гоняют незаконных торговцев, Большую Морскую благоустроили, Невский подумывают на лето делать пешеходным.

«Прогресс есть, но очень медленный. Настолько, что почти незаметно», – говорит Врански и в пример приводит систему автодозвона. Её выставили против объявлений, но с временным интервалом промахнулись. Звонок от робота раз в десять минут не мешает клиентам дозваниваться до подруг на вечер. Прогресс пока есть только в борьбе с верандами.

С одной стороны, Врански градус снизил, с другой — у Беленького аргументы такие, что в комментариях петербуржцам остается скромно добавлять «А у нас ещё климат плохой». В соцсетях вспоминают «тётю Валю» и нет-нет, да и проскальзывает: «а может и правда, Собянина?».

Татьяна Ципуштанова,

«Фонтанка.ру»