Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть. Иначе США откажутся помогать ближневосточным партнерам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может отказаться от поддержки ближневосточных стран. Оказание помощи американский лидер связал со снижением цен на нефть.

Об этом Трамп написал в своем Twitter 20 сентября.

«Мы защищаем ближневосточные государства, без нас стабильность в регионе вряд ли сохранится надолго, и, тем не менее, они все продолжают повышать цены на нефть! Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас же!» – заявил президент США.

Отметим, в ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти) входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Из них только 7 государств расположены на Ближнем Востоке. Правда, этим странам принадлежат наибольшие запасы нефти, кроме того, именно ближневосточные государства имеют возможность быстро снижать и наращивать добычу.

Члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится примерно 35% от всемирной добычи или половина мирового экспорта нефти. России предлагали войти в ОПЕК, однако страна предпочла остаться наблюдателем в организации (имеет такой статус с 1998 года).