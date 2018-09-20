BBC: Отравление в ресторане Солсбери могло быть инсценировкой

Британская полиция не исключает версию инсценировки сцены отравления в ресторане Prezzo в Солсбери.

Об этом сообщает BBC 19 сентября.

Ранее врачи выписали якобы пострадавших уроженку России Анну Шапиро и её супруга Алекса Кинга. Анализы не выявили в их организме каких-либо ядовитых веществ.

Позже газета The Sun удалила интервью с Анной Шапиро, которая связала произошедшее с российской разведкой.

Английские СМИ называют Алекса Кинга пранкером. В 2006 году он обманом проник на кинопремьеру, чтобы на спор пожать руку британскому принцу Чарльзу. Двумя годами ранее его осудили за распространение детской порнографии.

Напомним, полиция изначально не стала связывать отравление в ресторане Prezzo с нервно-паралитическим веществом «Новичок».