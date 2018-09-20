BBC: Отравление в ресторане Солсбери могло быть инсценировкой
Британская полиция не исключает версию инсценировки сцены отравления в ресторане Prezzo в Солсбери.
Об этом сообщает BBC 19 сентября.
Ранее врачи выписали якобы пострадавших уроженку России Анну Шапиро и её супруга Алекса Кинга. Анализы не выявили в их организме каких-либо ядовитых веществ.
Позже газета The Sun удалила интервью с Анной Шапиро, которая связала произошедшее с российской разведкой.
Английские СМИ называют Алекса Кинга пранкером. В 2006 году он обманом проник на кинопремьеру, чтобы на спор пожать руку британскому принцу Чарльзу. Двумя годами ранее его осудили за распространение детской порнографии.
Напомним, полиция изначально не стала связывать отравление в ресторане Prezzo с нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами. 5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Через несколько дней после призыва президента РФ Владимира Путина Петров и Боширов дали интервью провластному телеканалу RT. Они назвали себя бизнесменами и заявили, что ездили в Англию «оторваться».