Бояться роботов пока не стоит: автопроизводители нанимают всё больше людей

Одиннадцать из тринадцати крупнейших автопроизводителей мира за последние пять лет существенно увеличили количество живых работников, пишет Bloomberg.

Суммарное количество работников в этих компания выросло на 3,1 миллиона человек. Таким образом, несмотря на повсеместное внедрение роботов, пока людям не стоит слишком беспокоиться.

Две компании, которые выбиваются из этой статистики, – это GM и Nissan. Обе компании за тот же период сократили штаты работников на 18 и 2,8 процента соответственно. При этом большой процент сокращения у GM связывают с продажей подразделения Opel французам.

Наибольший рост «человеческих ресурсов» наблюдается, конечно, у тех компаний, у которых есть собственное производство в Азии и Китае. Это неудивительно, поскольку 45 процентов мирового автопроизводства сосредоточено в Китае, Индии и Японии. Только три крупнейшие китайские компании – SAIC Motor Corp., Dongfeng Motor Group и BYD Co. – за этот период увеличили количество работников на четверть, Volkswagen, который также имеет производство в Азии, – на 12 процентов. При этом отмечается рост количества женщин, занятых на автопроизводстве.

Сегодня автокомпании нанимают больше разработчиков программного обеспечения, чем инженеров по «железу». Считается, что таким образом производители готовятся к ближайшему будущему, когда автомобили поголовно будут электрическими и самоуправляемыми. Уже сейчас они все чаще походят на компьютер на колесах, чем на «не роскошь, а средство передвижения» в остапбендеровском смысле этого слова.