Мария Захарова: «Отравление Скрипалей» превратилось легенду о Лох-несском чудовище»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Петербурге на международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend заявила, что сегодня весь мир фактически оказался в антиутопии Оруэлла «1984». Всему виной - бесконтрольное распространение фейковой и манипулятивной информации, причем в трансграничном масштабе.

Мария Захарова, фото - Александр Щербак/ТАСС

В кулуарах форума Мария Захарова рассказала «Фонтанке» о том, какое впечатление произвело на нее интервью обвиненных Великобританией в атаке на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, почему «отравленных «Новичком» будет еще больше.

- После интервью Петрова и Боширова главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян у вас остались к ним какие-либо вопросы?

– Это отличный вопрос. Наконец-то хоть кто-то его мне задал. А в каком контексте я должна была смотреть это интервью? Я смотрела интервью двух людей, имена которых полмесяца не сходили с экранов и первых полос. Если бы это был допрос, то вопросы нужно было бы задавать другие, да и разговорить по-другому. Это был не допрос, а интервью двух людей, которые оказались в переплете мирового масштаба, как они об этом говорили.

- Лично вам Петров и Боширов показались убедительными?

– Меня они убедили только в том, что такие люди есть. И они об этом сказали. На тот момент это было самое, на мой взгляд, главное, так как британская сторона убеждала всех в обратном.

Мне кажется, нужно помнить, что мир создавал цивилизованные формы существования, основой которых являются закон и право, чтобы мы исходили из презумпции невиновности, а не шли на поводу у первобытных инстинктов, которые в нас специально разжигают. Убедить меня должны в том, что кто-то виновен, а не наоборот, когда люди, в отношении которых цивилизованным способом не предъявлено никаких официальных обвинений, должны оправдываться и доказывать свою невиновность. То, что делает Лондон, – это действия вне правовых рамок, вне здравого смысла. Это возвращение к худшим практикам средневековья.

Еще один важный аспект: мы в ежедневном режиме, и по закрытым, и по отрытым каналам, просим британскую сторону предоставить нам хоть какие-то доказательства, информацию об обстоятельствах случившегося, свидетельства о причастности к отравлению Скрипалей или подозрительных действиях, совершенных кем-то. В ответ получаем ноль. Вообще ноль. Мало того, никаких запросов по линии следственных или правоохранительных органов Российской Федерации от британцев тоже не поступало. Почему мы должны доверять Петрову и Боширову или не доверять, когда на столе сегодня ноль информации, которая каким-то образом увязывала само их существование с происшествием в Солсбери? Только потому, что эти люди там побывали? Тогда можно попросить у британской стороны список всех иностранцев, которые находились в Солсбери в эти дни? Это при том, что самого Сергея Скрипаля до сих пор никто не видел. И никто не разговаривал даже с Юлией Скрипаль. Абсурд состоит в том, что, когда пришли два человека, поговорили с Симоньян, ответили на вопросы именно по тем пунктам, которые были публично заявлены в их адрес со стороны Великобритании, все почему-то говорят: «Мы им не верим». А когда вышла Юлия Скрипаль к камере, за объективом которой стоял неизвестно кто, не ответила ни на один вопрос, а зачитала очевидно написанный кем-то текст, а до этого опубликовала точно так же кем-то написанный текст для своего заявления, все сказали: «Да, конечно, мы ей доверяем».

- Но все-таки Юлия Скрипаль имеет понятный бэкграунд. По крайней мере, мы знаем, кто ее папа. А ребята появились неизвестно откуда.

– Это ещё страшнее: человек жил в России обычной жизнью, а потом приехал в Великобританию и просто исчез. Только виртуальное общение с миром в виде заявлений. Нужно принимать во внимание главное. Мы полгода требуем, просим, приводим правовые основания, чтобы получить консульский доступ к российской гражданке Юлии Скрипаль. В различных формах, по различным явно надуманным предлогам нам этого сделать не дают. Вот где возникает абсолютное недоверие. Но еще более странно, подозрительно и дико, что к Юлии Скрипаль не пускают не только сотрудников консульского отдела посольства, но даже родственницу, которой отказали в визе. Виктории Скрипаль не позволили не то что навестить двоюродную сестру, но даже не позволили въехать на территорию Великобритании, чтобы поговорить с людьми, которые находятся в контакте с Юлией Скрипаль. И мир проглатывает это. Я считаю, что рассуждать о доверии или недоверии — не в моей компетенции. Это задача правоохранительных органов России и Великобритании, которые должны находиться в контакте, передавать друг другу информацию, вести следственные действия, обмениваться доказательствами. И на основе этого принимать решения. Я считаю, что британцы должны вернуться в цивилизованное правовое русло решения этих вопросов. На сегодняшний день это просто открытая манипуляция и общественным сознанием, и международным правом, которой занимаются в Лондоне. То, что они делают и на площадках международных организаций, не оставляет сомнений в этом.

- Как вы оцениваете явление якобы «отравленной в Солсбери» Анны Шапиро, которая заявила, что ее преследовали «приспешники Путина»?

– А что вы хотите, когда полгода правительство страны, которая является постоянным членом ООН и является ядерной державой, водит весь мир за нос? Собирает некие коалиции, требует введения санкций и при этом не предоставляет ни одной стране никаких доказательств своей правоты. Конечно, будет появляться еще больше людей, которые захотят в этой мутной, грязной и страшной истории половить рыбу. Это как с Лох-несским чудовищем, которое никто не видел, но все о нем говорят, и год от года растёт количество поддельных свидетельств его наличия. А теперь это чудовище реально существует в виде исторического мема. Вопрос: со Скрипалем так же решили сделать?

- ПВО Сирии сбили российский военный самолет. Башар Асад принес соболезнования Российской Федерации только через двое суток. С точки зрения международных отношений, может быть, надо было сделать это раньше?

– Сирийская сторона оказывала все содействие, которое было необходимо по поиску обломков самолета и тел погибших. Это самое важное, что было необходимо в тот момент. Я думаю, что дела были в эти двое суток намного важнее, нежели слова, которые тоже последовали.

- Кто виноват в гибели нашего экипажа?

– Министерство обороны четко ответило на этот вопрос, после чего последовали более глобальные оценки со стороны президента РФ, мне к этому добавить нечего.

- Президент США Дональд Трамп грозится рассекретить новые документами о якобы вмешательстве России в американские выборы. Там может быть что-то сенсационное?

– На этот вопрос я не могу отвечать. Что они там будут рассекречивать? За эти годы было сделано такое огромное количество вбросов и анонсов, американская сторона делала заявления, потом передумывала. Давайте дождемся публикации, а потом будем комментировать.

Беседовала Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»