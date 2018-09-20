ВТБ подал к «СМУ-303» иск на 550 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга 19 сентября зарегистрировал иск банка ВТБ к «Строительно-монтажному управлению №303», следует из картотеки дел. В июле Следственный комитет возбудил в отношении гендиректора компании Виктора Мусихина уголовное дело.

Сумма исковых требований финансовой организации составляет 549,9 млн рублей.

В июле СК задержал гендиректора и основного владельца «СМУ-303», день спустя Мусихину предъявили обвинение по статье 201 Уголовного кодекса – злоупотребление полномочиями.

Бизнесмен обвинялся в невыплате зарплаты на общую сумму 26 млн рублей. Показания против гендиректора «СМУ-303» дали сотрудники компании и банковские работники. Несмотря на то, что на счетах юрлица имелись значительные суммы, руководитель направлял средства на оплату работы подрядчиков.

В конце августа Василеостровский районный суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о продлении срока содержания Мусихина под домашним арестом. Решение суд объяснил тем, что предприниматель частично признал вину и предоставил документы, свидетельствующие, что долги по зарплате перед сотрудниками были полностью погашены.

В июле прошлого года банкротить «СМУ-303» пыталось ООО «Заптрансстрой». Но уже месяц спустя истец ходатайствовал об отказе от заявления.

По итогам 2017 года, согласно информации базы данных СПАРК, чистый убыток компании составил более 228 млн рублей.