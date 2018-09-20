ВТБ подал к «СМУ-303» иск на 550 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга 19 сентября зарегистрировал иск банка ВТБ к «Строительно-монтажному управлению №303», следует из картотеки дел. В июле Следственный комитет возбудил в отношении гендиректора компании Виктора Мусихина уголовное дело.
Сумма исковых требований финансовой организации составляет 549,9 млн рублей.
В июле СК задержал гендиректора и основного владельца «СМУ-303», день спустя Мусихину предъявили обвинение по статье 201 Уголовного кодекса – злоупотребление полномочиями.
Бизнесмен обвинялся в невыплате зарплаты на общую сумму 26 млн рублей. Показания против гендиректора «СМУ-303» дали сотрудники компании и банковские работники. Несмотря на то, что на счетах юрлица имелись значительные суммы, руководитель направлял средства на оплату работы подрядчиков.
В конце августа Василеостровский районный суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о продлении срока содержания Мусихина под домашним арестом. Решение суд объяснил тем, что предприниматель частично признал вину и предоставил документы, свидетельствующие, что долги по зарплате перед сотрудниками были полностью погашены.
В июле прошлого года банкротить «СМУ-303» пыталось ООО «Заптрансстрой». Но уже месяц спустя истец ходатайствовал об отказе от заявления.
По итогам 2017 года, согласно информации базы данных СПАРК, чистый убыток компании составил более 228 млн рублей.
Справка:
Ранее «Строительно-монтажное управление №303» побеждало на аукционах по реконструкцию теплосетей, являлось генподрядчиком первой очереди строительства Индустриального парка в Марьино для «Ё-мобилей», строило коллектор под Адмиралтейской набережной и перинатальный центр в Петрозаводске.