«Поверьте мне, еще ничего не закончено». Что значит для спорта помилование РУСАДА

У Петербурга появился шанс на чемпионат Европы по легкой атлетике, а у спортсменов — принимать медали под своим флагом. Восстановление в правах РУСАДА ждали три года.

Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

Возвращение в мировой антидопинг российского агентства РУСАДА мгновенно не облегчит жизнь отечественному спорту. Однако на основе этого решения могут быть приняты новые, более конкретные шаги на пути к реабилитации: возвращение флага с гимном и возможность проведения значимых соревнований. Все зависит от международных спортивных федераций и соблюдения договора с ВАДА. Заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) завершилось к вечеру 20 сентября. Главный для России вопрос на Сейшельских островах обсуждали шестым номером.

– Впереди еще работа с международными федерациями, – объяснил «Фонтанке» бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев. – А их решение будет базироваться на итогах работы с анализами в московской лаборатории, к которым ВАДА должна теперь получить допуск. Процесс полного восстановления российского спорта будет долгим, это не вопрос одного дня. Что касается легкой атлетики, тут решение будет приниматься в декабре на исполкоме Международной ассоциации легкоатлетических федераций. На мой взгляд, уже сейчас нет никаких препятствий для восстановления Российской Федерации. Но все-таки существуют кое-какие опасения из-за перепроверки анализов. Если какие-то из них окажутся положительными, это может вызвать новый виток обострения по отношению к России. Поверьте мне, еще ничего не закончено. Все это настолько политизировано, что, конечно же, будут самые тщательные поиски дополнительных нарушений, чтобы продолжить атаки на наш спорт.

Более оптимистично встретил новость о восстановлении РУСАДА президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, чья организация также нуждается в восстановлении на международном уровне.

– Это скажется положительно на всем российском спорте, – заявил он. – Другой вопрос, насколько быстрым будет этот процесс. Он может занять как месяцы, так и год. Все зависит от международных федераций.

По словам Драчева, теперь Россия обязательно снова будет претендовать на проведение новых международных соревнований. Одна из главных целей – чемпионат мира по биатлону в 2024 году.

Опасается строить какие-то планы глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

– Нужно сначала дождаться восстановления в правах Российской Федерации, – сказала она. – Пока этого не произойдет, ни о каком чемпионате Европы в Петербурге даже и разговаривать не стоит. Конечно, сегодняшнее решение ВАДА должно положительно повлиять на вердикт исполкома Международной ассоциации легкоатлетических федераций в декабре, но о том, что будет дальше, еще точно не время говорить.

О том, что ВАДА вернет в свою семью российское агентство, стало понятно 19 июня 2018 года, когда международный допинг-контроль ослабил хватку, и уже не нужно было признавать, что своих спортсменов страна заряжала на системном уровне. По новым условиям, нужно было согласиться только с докладом члена Международного олимпийского комитета Самуэля Шмида, согласно которому виновато не всё государство, а отдельные должностные лица. Смягчили и второе требование — Россия должна предоставить ВАДА не тотальный допуск к пробам из московской лаборатории, а частичный.

Первый пункт фактически был выполнен еще в 2015 году, когда был отправлен в отставку президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, а еще через год министр спорта Виталий Мутко, замминистра спорта Юрий Нагорных и советник министра Наталья Желанова.

Но официально признавать провал своих функционеров России все же не хотелось. Со вторым условием, допуском к лаборатории, было смириться еще сложнее. Еще 19 августа министр спорта Павел Колобков писал в ВАДА официальное письмо о несогласии с выводом комиссии Шмида, но уже через месяц, 13 сентября, сообщил: «Согласны».Только после этого комитет по соответствию ВАДА изменил свою рекомендацию на положительную, что вызвало протест у антидопинговых агентств 13 стран. В США и вовсе призвали расформировать исполком ВАДА.

«ВАДА и Россия долго играли друг с другом в «гляделки», но ВАДА все-таки моргнуло. ВАДА не должно быть на побегушках у Международного олимпийского комитета. Нужно расформировать их исполком и сделать агентство полностью независимым. А сейчас вся эта ситуация просто воняет!» – заявил Тайгерт 19 сентября.

На следующий день за восстановление РУСАДА проголосовали девять из двенадцати делегатов исполкома. Против высказались Линда Хофстад Хеллеланд из Норвегии и Грант Робинсон из Новой Зеландии. Воздержался Витольд Банка из Польшы.

РУСАДА лишили прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, в котором говорилось о систематических сокрытиях допинга у российских спортсменов, а также о коварстве РУСАДА, которое допускало атлетов к турнирам до того, как закончится их дисквалификация. Последовавшие санкции ощутимее всего затронули легкоатлетов: у них отняли российский флаг, а затем усилили отбор в международных стартах. Сборной России пришлось выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде в Пхенчхане. Страна лишилась чемпионата мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени в 2021 году. Под сомнением оказалось проведение некоторых других запланированных турниров. В их числе был и чемпионат мира по футболу, но его удалось отстоять. А вот о чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году, на который претендовал Санкт-Петербург, можно было точно забыть.

Международное антидопинговое агентство составило план по восстановлению в правах российского. В него входило более 30 пунктов. Большая часть из них вскоре была выполнена. Камнем преткновения стали два условия: признание нарушений антидопинговых правил на государственном уровне (то есть выводы доклада Макларена) и полный допуск к данным и анализам московской лаборатории.

Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»