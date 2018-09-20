«Выгодная осень» с Уральскими авиалиниями

Елена Овчинникова/ "Уральские авиалинии"

Хотите устроить отпуск осенью, сбежать из привычной обстановки? Планируете зимние каникулы или еще совсем не отдыхали в этом году? Авиакомпания «Уральские авиалинии» подобрала для вас свои привлекательные направления и цены в одном предложении – «Выгодная осень».

Приобретайте авиабилеты по более чем 200 направлениям в рамках акции «Выгодная осень»* с 21 по 30 сентября 2018 года. Полный список направлений и даты возможного перелета смотрите на сайте авиакомпании uralairlines.com. Количество билетов ограничено.

Выбирайте свое направление и покупайте авиабилеты на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, в любой авиакассе или агентствах.

А участники программы «Крылья» могут сэкономить еще, оплатив часть стоимости бонусами. Если вы еще не присоединились к программе «Крылья» – регистрируйтесь на сайте­ и получайте до 500 рублей приветственных бонусов как дополнительную скидку (1 бонус = 1 рублю).

*Сроки проведения акции: покупка билетов осуществляется с 21 по 30 сентября 2018 г. Перелет возможен с 21 сентября 2018 по 31 марта 2019. Количество билетов ограничено. Организатор акции: ОАО АК "Уральские авиалинии"; ИНН 6608003013 / ОГРН 1026605388490; адрес юридического местонахождения организации: 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1Г. Подробнее можно ознакомиться с акцией на сайте

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