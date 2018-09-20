За счет конфискованного имущества коррупционеров депутаты планируют пополнять Пенсионный фонд. Взяточники могут передать пожилым почти 2 млрд рублей

Поправки в Бюджетный кодекс одобрила Государственная дума в первом чтении. Законопроект, за который проголосовали 20 сентября депутаты, предлагает перенаправлять деньги, вырученные за счет реализации изъятого у осужденных по коррупционным делам имущества, в Пенсионный фонд.

Согласно тексту пояснительной записки, объем таких средств в пятилетний период с 2019-го по 2024 год может достигнуть 1,8 миллиарда рублей. Сумму подсчитали в казначействе. «Все цифры здесь могут быть только условными. Никто не может точно спрогнозировать, какое количество денег будет конфисковано у коррупционеров», – приводит пресс-служба ГД мнение первого заместителя руководителя «Единой России» Андрея Исаева. Деньги пойдут на выплаты страховых пенсий, фонд может быть пополнен как в процессе реализации изъятого имущества, так и за счет средств, «конфискованных в рамках борьбы с коррупцией».

Среди авторов поправки — депутаты Ирина Яровая, Сергей Неверов, Сергей Боярский, сенатор Андрей Турчак.

Если законопроект будет принят, то он вступит в силу уже 1 января 2019 года.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Lexus осужденного за взятки экс-губернатора Сахалина Хорошавина продали с третьего раза. Казна выручила за внедорожник почти 2,5 млн рублей.