Грузовик опрокинулся на КАД, приткнувшись к водовозу. Выросла пробка

Серьёзное ДТП спровоцировало пробку на юго-западе КАД в Петербурге днём 20 сентября. Сейчас она рассасывается. Очевидцы сообщают о пострадавшем.

Как пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на внутреннем кольце после съезда на Дачный проспект грузовик, зацепив "МАЗ", опрокинулся на бок. «Впоролся он в поливалку», – уточняет Сергей.

Следующие два комментария демонстрируют, что информации в соцсетях не всегда можно верить: один из двух точно не соответствует действительности. «Он выпивший, его увезли инспекторы», – утверждает Иван. «Водитель жив, увезён на скорой. В состоянии алкогольного опьянения не был. Второй водитель, «МАЗа», не пострадал. Стекает вода с бочки», – информирует Дмитрий.

«Водитель в больнице, он не пьёт», – подтверждает Игорь.

В 13:06 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал пробку длиной 4,4 километра на внутреннем кольце от Дачного проспекта до реки Новая, в которой автомобилисты теряли 28 минут, что на 24 минуты больше обычного. Сейчас движение там нормализуется.