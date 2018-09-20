Ущерб в 100 млрд и 45 тысяч пострадавших: что включили в «ОСАГО» на петербургскую дамбу

Петербургский комплекс защитных сооружений ищет страховщика. Риск аварии на опасном объекте почти как шанс сорвать джекпот в казино. «Фонтанка» узнала возможные сценарии катастрофы, которые легли в основу данных для расчета цены полиса.

Александр Тарасенков/Интерпресс

Самое дорогое сооружение в Петербурге застрахуют от аварии. Гипотетическая катастрофа грозит частичным затоплением Каменного острова и Приморского района, гибелью тысяч людей и вредом на сотню миллиардов, но крупнейших игроков рынка это не смущает — они смотрят на вероятность. Заявки от желающих застраховать её дирекция КЗС Санкт-Петербурга принимает до 9 октября. При сумме вознаграждения страховщика в 15 млн рублей, ответственность он должен будет принять на 6,5 млрд и на целый год — до декабря 2019.

Но всех последствий сейчас даже такая сумма страховки не покроет. В приложении к техзаданию вред от аварии оценивается в 99,3 млрд рублей. Количество пострадавших в случае катастрофы в 44895 человек, в том числе 4397 погибших, а степень риска аварии как 1 × 10 в минус 9-й степени.

С 2014 по 2016 годы страховщиком петербургской дамбы был «Росгосстрах», а в 2017 году конкурс выиграла компания «РЕСО-Гарантия». Попробовать стать страховщиком КЗС на разных этапах также успели «ВСК», «Ингосстрах», СОГАЗ и другие. Как отмечают эксперты, в этом году за страхование объекта тоже поборются лидеры рынка.

Важен не ущерб, а число пострадавших

Как рассказали «Фонтанке» в КЗС, число пострадавших и ущерб были посчитаны при составлении декларации безопасности на дамбу специальной экспертной организацией.

По словам заведующего отделом научно-технического обеспечения эксплуатации КЗС Петербурга ВНИИГ имени Веденеева Антона Василевского, который принимал участие в этой работе, основной сценарий — отказ одной створки водопорта комплекса.

– При этом происходит частичное подтопление города — части Приморского района, особенно Каменного острова. Особой волны при этом не будет, если только ветровая. Уровень воды просто за несколько часов поднимется на 2,5-3 метра за счет притока из Финского залива. Это сценарий гипотетический, по теории вероятности он невозможен, но по методике должен прорабатываться, – рассказал эксперт.

В компании «РЕСО-Гарантия», которая сейчас является страховщиком КЗС заявили, что для них основной риск это прорыв дамбы из-за разрушения.

– Это может произойти из-за локального разрушения на отдельных участках, потери статической устойчивости плотины или фильтрационной прочности грунтов и её основания. Например, из-за образования трещин. Также стоит учитывать возможность размыва участка дамбы вследствие нарушения целостности бетонной облицовки, – отметил Сергей Васильев, управляющий продуктом Управления индустриального страхования СК.

В инженерном центре ВНИИГ, специалисты которого также разрабатывали одну из деклараций безопасности дамбы (она обновляется раз в 5 лет), отметили, что при сценарии полного разрушения больше всего пострадает персонал КЗС, проезжающие по участку КАД на дамбе машины, а затем уже прибрежные районы Невской губы.

Но, по словам Сергея Васильева, сведения о возможном ущербе и сценарии аварии являются в данном случае чисто информационными и не оказывают никакого влияния на стоимость и условия страхования. Главное — количество пострадавших.

Этот показатель, по словам Натальи Луняковой, начальника отдела страхования опасных объектов СПАО «Ингосстраха», просчитывается в соответствии с установленными государственным порядком, методиками и формулами. За основу берутся данные администраций о численности населения конкретных территорий.

– Страховщик определяет страховую сумму, исходя из максимально возможного количества потерпевших при аварии. При количестве в 44000 человек получается максимально возможная по закону сумма в 6,5 млрд рублей, – посчитал для «Фонтанки» директор управления андеррайтинга и методологии обязательных видов страхования «Росгосстраха» Сергей Тимохин.

По его словам, Федеральный закон 225-ФЗ от 27.07.2017 года предусматривает по 2 млн на выплату родственникам каждого из погибших и не более, чем по 25 тысяч на погребение. До двух миллионов рублей должны получить выжившие в счет компенсации вреда здоровью. Еще до полумиллиона – люди, которые потеряли при аварии имущество. Для организаций эта сумма увеличена до 750 тысяч.

При этом указанную КЗС вероятность катастрофы в 1 × 10 в минус 9-й степени 1 раз в год, страховщики назвали очень редкой, но тем не менее не невозможной.

– Для ранжирования возможных сценариев возникновения и развития аварий на гидротехнических сооружениях используется соотношение их частоты и тяжести последствий. Вероятность менее «1×10 в минус 6 степени» относит такие события к редким, – пояснил Васильев.

По его словам, если сравнить эти показатели, например, с противопожарным страхованием промтоварных и продовольственных магазинов, то частота возникновения пожара в таких зданиях в течение года по статистике МЧС оценивается как 2,03 х 10 в минус второй степени, для жилых многоквартирных домов — 2,6 х 10 в минус второй степени.

– Для наглядности – вероятность падения самолета составляет 10 в минус 8 степени. То есть вероятность аварии на дамбе в Финском заливе в 10 раз ниже, чем вероятность падения самолета. Вероятность погибнуть в поезде в 7 раз выше, чем на самолете, а вероятность аварии на автомобиле – в 20 раз выше, чем на самолете, – отметил Тимохин. – Что это означает для жителей Санкт-Петербурга? Вероятность аварии меньше, чем при пользовании всеми видами транспорта, но она есть. Особенно в осенний период, когда дамба работает с повышенной нагрузкой.

К слову, вероятность выигрыша в казино или лотерее сопоставима с вероятностью гибели в самолете. Но кто-то же выигрывает.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»