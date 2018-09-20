Источник: Российское антидопинговое агентство восстановлено в правах

Появилась информация о решении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского (РУСАДА). Как написал спортивный агент Андрей Митьков в своем «Фейсбуке» со ссылкой на «одного очень крутого в российском спорте человека», РУСАДА будет восстановлено в правах.

Однако это не означает автоматическое снятие других санкций. Например, это касается легкоатлетов, чья национальная федерация была дисквалифицирована на основе решения ВАДА в 2015 году. Для возвращения атлетам национальных символов необходимо решение международной федерации по этому виду спорта.

Напомним, РУСАДА лишили прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2017-м агентство отказались восстанавливать в правах, поскольку были выполнены не все условия ВАДА – в частности, в России отказались признавать, что чиновники Минспорта участвовали в допинг-схеме, также экспертов не допустили к данным и анализам московской лаборатории. Однако на минувшей неделе министр спорта РФ Павел Колобков направил в адрес ВАДА письмо с решением принять эти условия.