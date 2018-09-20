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Общество
20.09.2018 14:48
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Росавтодор хочет сделать платными некоторые полосы на магистралях. Но опасается

Идею создания скоростных выделенных полос с платным проездом обсуждают в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор). Детали этой инициативы, рассматриваемой с 2014 года, раскрыл заместитель руководителя Дмитрий Прончатов, пишет 20 сентября журнал «Драйв» со ссылкой на RNS.

Сейчас речь идёт о Москве. Платные выделенки предлагается устроить на МКАД, Третьем транспортом кольце (ТТК) и вылетных магистралях. Федеральные трассы пока охватывать не планируется.

Новые полосы строить не будут. Платными чиновники хотят сделать уже существующие: их отделят от прочих полос разметкой и отбойниками.

Единственное, что останавливает инициаторов, – боязнь социальной напряжённости, отмечает издание. По заказу Росавтодора Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ начал «исследование целесообразности», результаты которого должны быть готовы в 2019 году.

В Росавтодоре скоростную платную полосу называют «по-американски» fast lane, другое её название – HOT lane (high-occupancy toll lane). Первой трассой со скоростной платной выделенкой стала автострада SR 91 в Южной Калифорнии в 1995 году. Размер оплаты на ней варьируется. Дороже всего проезд стоит с 15:00 до 16:00 по пятницам – 20,85 доллара (1386 рублей), в другие дни цена ниже примерно вдвое.

Движение по «горячим линиям» нередко делают реверсивным в зависимости от загруженности. В некоторых штатах действуют льготы, например для тех, кто везёт двух-трёх пассажиров, а также для электрокаров и гибридов.

 

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