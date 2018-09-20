Медведев предсказал непростые шесть лет для российской экономики. Во всём виноваты санкции и торговые войны

Непростым будет следующий шестилетний цикл для экономики России. Об этом на заседании правительства 20 сентября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — подчеркнул глава кабмина, цитату которого приводит РБК.

Медведев отметил, что Россия будет выстраивать свою экономическую политику таким образом, чтобы развиваться в не вполне благоприятных условиях и обеспечивать устойчивое повышение уровня жизни.

По словам главы правительства, 2019-й станет для государства годом адаптации к решениям, которые сейчас принимает правительство. Премьер отметил, что за этот период «закончатся определённые циклы», а внедряемые структурные изменения будут способствовать «повышению деловой и инвестиционной активности, смогут вывести экономику на более высокую траекторию».

Медведев напомнил данные Минэкономразвития, согласно которым с 2021 года ежегодные темпы экономического роста превысят 3%. Достичь таких показателей, по мнению главы правительства, можно с помощью развития химической и пищевой промышленности, машиностроения, которые обладают хорошим экспортным потенциалом.

Ранее три возможных сценария развития российской экономики – базовый, сценарий с неизменными ценами на нефть и рисковый – обозначил Центральный банк России.