Российский учебный парусник подозревается в нарушении границы Финляндии

Российское парусное учебное судно, по предварительным данным Минобороны Финляндии, в ночь на 20 сентября нарушило государственную границу Суоми. Об этом оборонное ведомство сообщает на своём сайте.

Инцидент произошёл в районе Архипелагова моря (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами в пределах финских территориальных вод). Как рассказал Yle представитель минобороны Кристиан Ваккури, российское судно находилось на территории Финляндии в течение 20 минут. Пограничная охрана Суоми занялась расследованием данного случая.

Инцидент с российским парусником стал первым нарушением границ Финляндии в этом году.