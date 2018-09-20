Марин Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу из-за публикации жестоких фото в Twitter

На психиатрическую экспертизу отправил суд города Нантер лидера французской партии «Национальное объединение». Медики должны решить, вменяема ли Марин Ле Пен, разместившая в своем микроблоге в Twitter фотографий казней запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Об этом 20 сентября сообщает Regnum. Оппозиционерка выложила в Сети возмутившее ее постановление суда от 11 сентября. Экспертизы должны ответить, «может ли она (Ле Пен) понимать высказывания и отвечать на вопросы». А всего в перечне для психиатров восемь пунктов: «действовала ли она под воздействием сил или обстоятельств непреодолимой силы», «находится ли она в опасном с точки зрения психиатрии или криминалистики состоянии и каков прогноз» и другие.

«Я думала, что имею право на все: ан нет! За осуждение ужасов ИГ в сообщениях в Twitter "правосудие" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?» — прокомментировала политик требования французской юстиции.

«Эта власть действительно начинает пугать», – добавила Ле Пен.

Неприятности французского политика связаны с фотографиями, опубликованными в Twitter 16 декабря 2015 года. На снимках изображены зверства террористов, в том числе казнь американского журналиста Джеймса Фоули. Из-за этого поста в отношении Ле Пен возбуждено уголовное дело, связанное с публикацией материалов о насилии. В ноябре 2017-го по запросу прокуратуры оппозиционерку лишили парламентского иммунитета. Если ее признают виновной, ей грозит до трех лет тюремного заключения и штраф в 75 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Марин Ле Пен опасается закрытия своей партии из-за ареста бюджетных денег.