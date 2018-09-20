Путин и женщины. Президент после выступления в Таврическом дворце с трудом выбрался из окружения прекрасного пола

Президент РФ Владимир Путин выступил на II международном Евразийском женском форуме в Петербурге 20 сентября и едва смог покинуть после этого зал Таврического дворца.

Путин в своем выступлении говорил о «повышении роли женщины в решении глобальных проблем». «Отношение к женщинам у нас в нашей стране, я бы не побоялся этого слова, особое отношение, – сказал Путин с трибуны. – Трогательное, душевное, искреннее». В финале речи президент процитировал Индиру Ганди: «Наши сегодняшние действия формируют завтрашний день». После чего председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Путину сделать общее фото. Спустя минуту в зале началось броуновское движение — участницы форума вставали со своих мест и начали окружать президента и его охранников. В тишине слышались только щелчки объективов и беспомощные призывы ведущего на русском и английском языках: «Дамы, пожалуйста, займите свои места!».

В конце концов Владимиру Путину удалось выйти из помещения под аплодисменты благодарной аудитории.