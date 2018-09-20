Путин и женщины. Президент после выступления в Таврическом дворце с трудом выбрался из окружения прекрасного пола
Президент РФ Владимир Путин выступил на II международном Евразийском женском форуме в Петербурге 20 сентября и едва смог покинуть после этого зал Таврического дворца.
Путин в своем выступлении говорил о «повышении роли женщины в решении глобальных проблем». «Отношение к женщинам у нас в нашей стране, я бы не побоялся этого слова, особое отношение, – сказал Путин с трибуны. – Трогательное, душевное, искреннее». В финале речи президент процитировал Индиру Ганди: «Наши сегодняшние действия формируют завтрашний день». После чего председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Путину сделать общее фото. Спустя минуту в зале началось броуновское движение — участницы форума вставали со своих мест и начали окружать президента и его охранников. В тишине слышались только щелчки объективов и беспомощные призывы ведущего на русском и английском языках: «Дамы, пожалуйста, займите свои места!».
В конце концов Владимиру Путину удалось выйти из помещения под аплодисменты благодарной аудитории.
Справка:
Напомним, что Евразийский женский форум проходит в Петербурге 20-21 сентября. Организаторы мероприятия - Совет Федерации РФ и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ. В форуме принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов из разных стран. Первый Евразийский женский форум прошел в 2015 году, однако тогда он не привлек внимания главы государства. Напомним также, что президент Владимир Путин — редкий пример неженатого главы государства.