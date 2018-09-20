Скорая вылетела на тротуар на Гороховой, а легковушка – на Литейном у больницы

Автомобили дважды вылетали на тротуары в центре Петербурга 20 сентября. Оба случая – с «медицинским уклоном».

Около 10:30 20 микроавтобус «Мерседес» отправил на тротуар перекрёстка Гороховой и Большой Морской улиц карету скорой помощи, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, авария обошлась без серьёзных травм.

Через пару часов на Литейном проспекте Lexus RX выкинул Hyundai Solaris к остановке общественного транспорта под окнами Мариинской больницы. На этот раз, как пишут очевидцы в группе, без травм не обошлось – на место прибыла скорая. «Лексус» остановился на путях, из-за чего встали трамваи.

«Вроде как «Лексус» разворачивался и врезался в «Солярис», «Лексус» остался на месте, а «Солярис» оттолкнуло на тротуар (так как он ехал по Литейному, и скорость у него была больше)», – предполагает Максим.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.