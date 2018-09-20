Новая коллекция посуды и столовых приборов для пассажиров класса Бизнес

Пресс-служба "Аэрофлот"

«Россия» полностью обновила линейку брендированного фарфора, столовых приборов и стеклянной посуды для пассажиров класса Бизнес.

Авиакомпания «Россия» в рамках программы улучшения качества сервиса, предоставляемого пассажирам на борту, подготовила особую коллекцию фарфоровой посуды для пассажиров класса Бизнес. Посуда изготовлена эксклюзивно для «России» отечественным производителем — компанией «Башкирский фарфор» — одним из крупнейших в России заводов, специализирующийся на производстве профессионального ресторанного фарфора согласно европейским стандартам качества.

Обновленная линейка внедрена на все рейсы авиакомпании, полностью заменив прежнюю посуду и столовые приборы. В нее входят тарелки, касалетки двух размеров для горячих блюд, закусок и десерта, персональные перечницы и солонки, чашки с блюдцами для горячих напитков, металлические приборы, а также стеклянные бокалы и фужеры для всего ассортимента предлагаемых на борту напитков.

Новая коллекция посуды соответствует мировым экологическим стандартам. При изготовлении фарфоровой посуды, ее состав подбирается таким образом, что после обжига при температуре 1400 С изделия приобретают особую прочность. Уникальная формула глазури придает изделиям высокую износоустойчивость. Благодаря большой плотности глазурного слоя на таком фарфоре еда остывает медленнее. Специально утолщенные края и прочная глазурь обеспечивают защиту от сколов и царапин (в том числе и от столовых приборов).

«Россия» постоянно развивается, открывая новые направления авиаперелетов, пополняя парк воздушных судов и придавая некоторым лайнерам уникальный вид, внедряя новые технологии, но двумя самыми приоритетными аспектами деятельности авиакомпании неизменно являлись безопасность и комфорт пассажиров на борту.