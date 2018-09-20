Taleon Imperial Hotel снова выставили на продажу. Найти желающего купить особняк почти за 21 млрд рублей за полгода не удалось

Объявление о продаже гостиницы Taleon Imperial Hotel в Петербурге размещено на сервисе бесплатных объявлений 17 сентября. Здание на углу набережной Мойки и Невского проспекта площадью 24 тыс. кв. м предлагается купить за 20,85 млрд рублей.

В прошлый раз сообщение появилось на сайтах по продаже недвижимости в конце марта этого года. Тогда владелец отеля, предприниматель Александр Ебралидзе, объяснил «Фонтанке», что управление недвижимостью стало для него непрофильным бизнесом, а основные интересы сосредоточены в сфере деревообработки и мусоропереработки. Тогда цена объекта также составляла 20,8 млрд рублей.

Taleon Imperial Hotel располагается в бывшем дворце полицмейстера Николая Чичерина с двумя пристроенными к нему домами. В 1919 году здесь был Дом искусств, где выступали Александр Блок и Владимир Маяковский.

Продавец указывает, что здания могут быть приобретены по отдельности. Возможно использование всех помещений под офисы.