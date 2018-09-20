ВЦИОМ: Всё меньше россиян ищут эротику в Интернете

Количество пользователей из РФ, которые в Интернете ищут эротический контент, уменьшилось в 2,5 раза с 2014 года. Четыре года назад сетевую «клубничку» искали 5% россиян. В 2018-м в этом признаются лишь 2%, следует из свежих данных социологов ВЦИОМ.

За последние 4 года у россиян также вдвое упал интерес к сетевым компьютерным играм (с 19% до 8%), вчетверо – к поиску друзей (с 16% до 4%) и ведению блогов (с 4% до 1%), в девять раз – к скачиванию программного обеспечения (с 9% до 1%). Несколько упал интерес и к онлайн-общению в чатах, форумах, соцсетях и с помощью Skype (с 31% до 28%).

Вместе с тем искать информацию для расширения кругозора, наоборот, стали активнее. Если в 2014 году так делал каждый четвёртый пользователь (28%), то сегодня – каждый третий (36%). Интернетом как средством для работы и учёбы стали пользоваться 44% граждан вместо 37%. Слушать музыку, смотреть фильмы и читать книги также стали активнее – 42% вместо 34%.

Количество тех, кому Интернет нужен для переписки, осталось неизменным – это 37% участников опроса ВЦИОМ, итоги которого опубликованы 20 сентября.

В целом Интернетом с различной периодичностью пользуются 81% россиян. 65% выходят в Сеть ежедневно, 14% – несколько раз в неделю или месяц и 2% – крайне редко. Наиболее активную аудиторию составляют 18-24-летние (97% среди них пользуются Всемирной паутиной ежедневно), высокообразованные (78%) и материально обеспеченные (72%), москвичи и петербуржцы (76%). Ни к каким интернет-ресурсам не обращается каждый пятый россиянин (19%).

Опрос был проведён 17 сентября 2018 года среди 1600 совершеннолетних россиян методом телефонного интервью.