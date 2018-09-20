Коллапс на Петроградской стороне в день визита Путина. Каменноостровский перекрыт

Движение по Каменноостровскому проспекту в Петербурге перекрыли в начале второго часа дня 20 сентября. Соответствующие отметки в «Яндекс.Картах» автомобилисты поставили на перекрёстках с Кронверкским проспектом и Кронверкской набережной. Чуть позже, около 13:40, появилась отметка и о перекрытии набережной от проспекта Добролюбова до Каменноостровского.

В районе наблюдаются плотные пробки, стоят даже Большая Пушкарская улица и Большой проспект П.С..

Около метро «Горьковская» наши читатели видели машину разминирования. По данным метрополитена, 20 сентября в 13 часов станция была закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета на платформе.

Обычно из-за проверки метро дороги не закрывают. А вот из-за высоких гостей – да. Сегодня в городе с визитом находится президент страны Владимир Путин и другие государственные деятели. Путин как раз выступил на Евразийском женском форуме в Таврическом дворце.