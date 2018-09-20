Эксперты из США нашли в соцсетях новых российских троллей. Боты критикуют выдвинутые в адрес Дамаска обвинения в использовании химоружия
Сообщения в Twitter, критиковавшие точку зрения Запада, согласно которой Дамаск причастен к апрельской химической атаке в Сирии, могли быть частью организованной Россией информационной кампании. Об этом говорится в докладе Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина (CNS) Мидлберийского института международных исследований в Монтерее, пишет РБК 20 сентября.
По информации авторов доклада, после предполагаемой химической атаки в Думе 7 апреля в Twitter резко поднялась волна критики позиции США и других западных стран. Тролли якобы выдавали себя за представителей правого движения и сторонников Трампа, разочаровавшихся в политике президента. Часть участвовавших в интернет-кампании аккаунтов оказались ботами.
Как выяснили эксперты CNS, тролли создавали контент на трёх языках: английском, французском и итальянском, в сообщениях допускались ошибки, характерные не для носителей языка. В некоторых аккаунтах использовались фотографий других людей или малоизвестных политиков. По данным исследователей, фейковыми оказались около 20% постов в Twitter. За сетевой активностью по дискредитации политики США в Сирии «почти наверняка» стоит Москва, утверждается в документе. Само сирийское государство не обладает ресурсами для проведения подобных информационных кампаний.
Напомним, в начале августа группа американских сенаторов представила проект Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKAA). Документ спровоцировал падение курса рубля.
Справка:
Предполагаемая химическая атака в Думе произошла 7 апреля 2018 года. Сирийские правозащитники обвинили в ней правительственные войска страны. Официальный Дамаск обвинения отвергает. 14 апреля коалиция Франции, США и Великобритании нанесла ракетный удар по Сирии, который был назван ответом на применение химоружия. В российском Минобороны заявили о провокации западных спецслужб. Позже ОЗХО нашла следы применения хлора в сирийской Думе.