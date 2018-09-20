Эксперты из США нашли в соцсетях новых российских троллей. Боты критикуют выдвинутые в адрес Дамаска обвинения в использовании химоружия

Сообщения в Twitter, критиковавшие точку зрения Запада, согласно которой Дамаск причастен к апрельской химической атаке в Сирии, могли быть частью организованной Россией информационной кампании. Об этом говорится в докладе Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина (CNS) Мидлберийского института международных исследований в Монтерее, пишет РБК 20 сентября.

По информации авторов доклада, после предполагаемой химической атаки в Думе 7 апреля в Twitter резко поднялась волна критики позиции США и других западных стран. Тролли якобы выдавали себя за представителей правого движения и сторонников Трампа, разочаровавшихся в политике президента. Часть участвовавших в интернет-кампании аккаунтов оказались ботами.

Как выяснили эксперты CNS, тролли создавали контент на трёх языках: английском, французском и итальянском, в сообщениях допускались ошибки, характерные не для носителей языка. В некоторых аккаунтах использовались фотографий других людей или малоизвестных политиков. По данным исследователей, фейковыми оказались около 20% постов в Twitter. За сетевой активностью по дискредитации политики США в Сирии «почти наверняка» стоит Москва, утверждается в документе. Само сирийское государство не обладает ресурсами для проведения подобных информационных кампаний.

Напомним, в начале августа группа американских сенаторов представила проект Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKAA). Документ спровоцировал падение курса рубля.