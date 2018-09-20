В Петербурге спустили на воду подлодку «Кронштадт», которую строят уже 13 лет
«Адмиралтейские верфи» спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт», которая строится для Северного флота уже больше 13 лет из-за проблем с финансированием и корректировки проекта.
Подводная лодка «Кронштадт» – вторая в серии проекта 677 «Лада» – была заложена в июле 2005 года. В 2009-м по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до передачи в опытную эксплуатацию головного заказа серии — подводной лодки «Санкт-Петербург». Государственный контракт о возобновлении строительства корабля был подписан только 9 июля 2013 года.
Сейчас «Кронштадт» строится по откорректированному проекту. На кораблях глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. Передача корабля флоту запланирована на 2020 год.
– Сегодня мы спускаем на воду корабль, заложенный в 2005 году, за эти годы приостанавливалось и финансирование, и строительство. Но вынужденная пауза позволила нам максимально учесть опыт эксплуатации на Северном флоте первого корабля этого проекта подлодки «Санкт-Петербург». В следующем году мы планируем подписать контракты на четвертую и пятую лодки серии, и мы верим, что будущее неатомного подводного флота за проектом 677, – заявил 20 сентября генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.
«Кронштадтский район Санкт-Петербурга с этого дня берет шефство над подводной лодкой и ее экипажем», – рассказал глава администрации района Олег Довганюк, выступая на церемонии.
Довганюк отметил, что «будет ходатайствовать перед командованием ВМФ о наборе матросов-контрактников в экипаж из числа кронштадтцев».
Справка:
Подводные лодки проекта 677 «Лада» относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. АО «Адмиралтейские верфи» является единственным заводом-строителем кораблей данного класса.
Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 677 «Лада»: скорость подводного хода 21 узел; дальность подводного плавания экономической скоростью 3 узла, миль – 650; предельная глубина погружения 300 метров; надводное водоизмещение 1765 м3; длина 66,8 м.; ширина 7,1 м.; автономность хода — 45 суток; экипаж — 35 человек; количество торпедных аппаратов, ед. – 6; боезапас ракет, торпед, мин, ед./калибр, мм. – 18/533.
АО «Адмиралтейские верфи» - центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время на верфи в строительстве находится три серии подводных лодок. В постройке также серия патрульных ледоколов для Военно-морского флота и ледокол "Виктор Черномырдин". Численность предприятия составляет 6300 человек. 5 ноября 2018 года исполнится 314 лет со дня основания «Адмиралтейских верфей».