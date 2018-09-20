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Бизнес
20.09.2018 13:51
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В Петербурге спустили на воду подлодку «Кронштадт», которую строят уже 13 лет

«Адмиралтейские верфи» спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт», которая строится для Северного флота уже больше 13 лет из-за проблем с финансированием и корректировки проекта.

Подводная лодка «Кронштадт» – вторая в серии проекта 677 «Лада» – была заложена в июле 2005 года. В 2009-м по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до передачи в опытную эксплуатацию головного заказа серии — подводной лодки «Санкт-Петербург». Государственный контракт о возобновлении строительства корабля был подписан только 9 июля 2013 года. 

В Петербурге спустили на воду подлодку «Кронштадт», которую строят уже 13 лет

Сейчас «Кронштадт» строится по откорректированному проекту. На кораблях глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. Передача корабля флоту запланирована на 2020 год. 

– Сегодня мы спускаем на воду корабль, заложенный в 2005 году, за эти годы приостанавливалось и финансирование, и строительство. Но вынужденная пауза позволила нам максимально учесть опыт эксплуатации на Северном флоте первого корабля этого проекта подлодки «Санкт-Петербург». В следующем году мы планируем подписать контракты на четвертую и пятую лодки серии, и мы верим, что будущее неатомного подводного флота за проектом 677, – заявил 20 сентября генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

«Кронштадтский район Санкт-Петербурга с этого дня берет шефство над подводной лодкой и ее экипажем», – рассказал глава администрации района Олег Довганюк, выступая на церемонии. 

Довганюк отметил, что «будет ходатайствовать перед командованием ВМФ о наборе матросов-контрактников в экипаж из числа кронштадтцев».

Справка:

Подводные лодки проекта 677 «Лада» относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. АО «Адмиралтейские верфи» является единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 677 «Лада»: скорость подводного хода 21 узел; дальность подводного плавания экономической скоростью 3 узла, миль – 650; предельная глубина погружения 300 метров; надводное водоизмещение 1765 м3; длина 66,8 м.; ширина 7,1 м.; автономность хода — 45 суток; экипаж — 35 человек; количество торпедных аппаратов, ед. – 6; боезапас ракет, торпед, мин, ед./калибр, мм. – 18/533.

АО «Адмиралтейские верфи» - центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время на верфи в строительстве находится три серии подводных лодок. В постройке также серия патрульных ледоколов для Военно-морского флота и ледокол "Виктор Черномырдин". Численность предприятия составляет 6300 человек. 5 ноября 2018 года исполнится 314 лет со дня основания «Адмиралтейских верфей».

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