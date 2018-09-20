В Петербурге спустили на воду подлодку «Кронштадт», которую строят уже 13 лет

«Адмиралтейские верфи» спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт», которая строится для Северного флота уже больше 13 лет из-за проблем с финансированием и корректировки проекта.

Подводная лодка «Кронштадт» – вторая в серии проекта 677 «Лада» – была заложена в июле 2005 года. В 2009-м по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до передачи в опытную эксплуатацию головного заказа серии — подводной лодки «Санкт-Петербург». Государственный контракт о возобновлении строительства корабля был подписан только 9 июля 2013 года.

Сейчас «Кронштадт» строится по откорректированному проекту. На кораблях глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. Передача корабля флоту запланирована на 2020 год.

– Сегодня мы спускаем на воду корабль, заложенный в 2005 году, за эти годы приостанавливалось и финансирование, и строительство. Но вынужденная пауза позволила нам максимально учесть опыт эксплуатации на Северном флоте первого корабля этого проекта подлодки «Санкт-Петербург». В следующем году мы планируем подписать контракты на четвертую и пятую лодки серии, и мы верим, что будущее неатомного подводного флота за проектом 677, – заявил 20 сентября генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

«Кронштадтский район Санкт-Петербурга с этого дня берет шефство над подводной лодкой и ее экипажем», – рассказал глава администрации района Олег Довганюк, выступая на церемонии.

Довганюк отметил, что «будет ходатайствовать перед командованием ВМФ о наборе матросов-контрактников в экипаж из числа кронштадтцев».