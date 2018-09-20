Игра на выбывание. Почему финский бизнес продолжает уходить из России

Четыре крупных финских игрока покинули российский рынок или объявили о продаже бизнеса. Доходы падают, а перспективы не ясны, говорят их владельцы.

Сергей Бертов/ИТАР-ТАСС/Интерпресс

Последствия эмбарго и кризиса 2014-2015 годов давят на финский бизнес. А новые санкции и ослабление рубля только добавляют неуверенности. При этом экономика родной Суоми растет в 2,5 раза быстрее российской. Видя перспективы домашнего рынка, расстаться с активами готовы и другие компании, но найти покупателя пока не удается.

Самой крупной потерей стал уход финской корпорации Kesko. Компания, которая по итогам 2017 года заняла второе место в рэнкинге «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании в России», в 2018 году продала французской Leroy Merlin свой последний актив – сеть магазинов товаров для дома и ремонта «К-Раута». До этого ретейлер расстался с бизнесом по продаже спорттоваров Intersport и продуктовой сетью «К-Руока».

Как пояснил президент Kesko Микко Хеландер, российский бизнес не смог выйти на планируемые показатели. Так, по данным СПАРК, выручка «К-Рауты» почти не менялась с 2014 года, оставаясь на уровне 13 млрд рублей, тогда как убыток только рос, достигнув максимального значения 817 млн рублей в 2016 году. Благодаря программе оптимизации в 2017 году его удалось сократить втрое — до 267 млн рублей. Но дальнейшее развитие в России потребовало бы от компании слишком значительных инвестиций, к которым она не была готова, подчеркнул Микко Хеландер. Всего за 12 лет присутствия на российском рынке Kesko, по оценке «Фонтанки», инвестировала 465 млн евро.

Самостоятельное существование прекратил и строительный концерн Lemminkainen, который входил в тридцатку крупнейших финских компаний на российском рынке (выручка в 2016 году 4 млрд рублей). В последние годы компания чувствовала себя в России не слишком уверенно – не создавала собственных проектов, а специализировалась на подрядном строительстве и управлении индустриальным парком в Калуге. В начале 2018 года бизнес Lemminkainen вошел в состав группы YIT и стал работать под этим брендом. Сделка коснулась не только России, но и всех стран присутствия концерна. https://www.fontanka.ru/2018/02/01/040/ Так что единственный актив Lemminkainen остался в финских руках.

Еще два финских игрока продали свой бизнес россиянам. Так, 18 клиник «АВА-Петер» и «Скандинавия» в конце 2017 года перешли от структур финского врача и предпринимателя Ральфа Ашорна и его партнеров к ООО «Севергруп», которая управляет инвестициями в интересах владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Выручка ООО «АВА-Петер» в 2017 году составила 3,2 млрд рублей, прибыль 352 млн рублей. Оба показателя снизились по сравнению с 2016 годом. Также компания испытывала проблемы с финансированием. Как сообщал портал «Доктор Питер», зарубежные банки и инвестиционные компании, с которыми «АВА-Петер» договорилась о строительстве второй очереди «Северной клиники» в Петербурге, не смогли принять участие в финансировании этого проекта. После прихода российских инвесторов работы возобновились, но сроки все равно пришлось сдвинуть.

Российский бизнес производителя металлоконструкций Ruukki до конца 2018 года должен перейти во владение ООО «Салаватнефтемаш». Владелец финской компании, шведский холдинг SSAB, договорился о сделке с российской компанией и ожидает одобрения Федеральной антимонопольной службы. «Наш бизнес в России сокращается, а перспективы пока неясны», – прокомментировал решение президент Ruukki Construction Сами Эронен. По данным СПАРК, по итогам 2017 года выручка ООО «Рууки Рус» упала почти в полтора раза, до 4,2 млрд рублей. Компания продолжила работать в минус, хотя убыток и снизился в два раза до 176 млн рублей. Как пояснили «Фонтанке» в компании, в сделку войдут заводы компании в Обнинске и Балабаново, а также права на бренд Ruukki в России. Розничная сеть «Рууки Экспресс» будет закрыта. При этом сама Ruukki Construction будет поставлять свою продукцию в Россию как экспортер.

А вот продажа части бизнеса финской компании Kiilto производителю красок Teknos Россию не затронула. Как пояснили «Фонтанке» в российском подразделении Kiilto, покрытия для паркета, которые вошли в сделку, в нашей стране не выпускали, их сюда экспортировали. Таким образом, три предприятия «Киилто-Клей» Калуге, Раменском и Ленинградской области продолжают принадлежать Kiilto.

Кто следующий

О планах продать бизнес в России полностью или частично сообщили еще несколько игроков. Так, финская Stockmann с конца 2016 года ищет покупателя для своего последнего актива – ТЦ «Невский центр», но пока не преуспела. В начале августа стало известно, что фонд Morgan Stanley прекратил переговоры. Другие претенденты потеряли интерес к активу еще раньше. При этом финский концерн не отказывается от своего намерения и продолжает искать покупателя, о чём компания сообщила в отчете за первое полугодие. https://www.fontanka.ru/2018/08/16/026/ Управление недвижимостью не является приоритетной сферой деятельности для финского ретейлера. Но особой спешки пока нет: по данным СПАРК, в 2017 году ООО «Стокманн СПб Центр» увеличил выручку на 1%, до 1,6 млрд рублей. Прибыль выросла на 5%, до 650 млн рублей.

Девелопер SRV весной 2018 года объявил о желании расстаться с ТРЦ «Жемчужная Плаза». Как прокомментировал региональный директор SRV в России Андерс Лильенстолпе, компания планирует вовсе отказаться от торговых центров в России, «когда ситуация на рынке будет подходящей, все площади будут сданы и доходы от аренды достигнут стабильного уровня». Но, по мнению экспертов, если «Жемчужная Плаза» – это востребованный актив, то найти желающих купить «Охта-Молл», который пока даже не до конца заполнен арендаторами, будет проблематично.

Желание расстаться с не самыми плохими активами может быть связано и с перспективами на домашнем рынке. Так, экономика Финляндии по итогам первого квартала показала рост на 3,1% к прошлому году, что стало самым высоким показателем за последние семь лет. Драйвером увеличения ВВП стало увеличение потребительских расходов, активности в промышленности и строительстве. По итогам первого полугодия рост составил 2,8%. Российская экономика, для сравнения, выросла в первом квартале на 1,3%, за шесть месяцев — на 1,7%. Но в следующем году ее темпы имеют все шансы замедлиться, а в случае существенного падения цен на нефть и ужесточения антироссийских санкций, и вовсе «уйти в отрицательную область», предупреждает Центробанк.

По словам главы Финско-российской торговой палаты Яаны Реколайнен, неуверенности в завтрашнем дне игрокам из Суоми добавляют именно новые санкции и возможная реакция на них России. Поскольку принятый в апреле закон об ответных мерах допускает очень широкие трактовки, риски для инвестиций и иностранных компаний сильно выросли. «Новые американские санкции в связи с делом Скрипалей угрожают госбанкам, торговле с Россией, энергетическому сектору», – комментировала она.

Бизнес в зоне риска

В отрицательной зоне по итогам прошлого года оказались как минимум еще семь финских компаний. К примеру, ретейлер Prisma по сравнению с прошлым годом незначительно сократил выручку (на 2% до 9,9 млрд рублей), но заметно нарастил убыток (более чем в 1,5 раза до 883,7 млн рублей). Компания была вынуждена прибегнуть к жесткой оптимизации, закрыв четыре магазина в 2018 году. https://www.fontanka.ru/2018/05/07/082/ «На данный момент мы видим, что произведённые изменения позитивно отражаются на финансовых показателях компании», — прокомментировали в Prisma. Но пока не ясно, удастся ли компании найти источники роста — развитие нового формата, магазинов у дома, пока буксует.

Еще три компании, которые еще в 2016 году, приносили акционерами доход, 2017-й закончили с потерями. Среди них производитель бетона LujaBetoni (убыток 31 млн рублей против прибыли 4,9 млн рублей годом ранее), сеть «Университетская аптека» (убыток 6,1 млн рублей против 9,2 млн рублей прибыли), а также поставщик и изготовитель электрооборудования Ensto (убыток 17,9 млн рублей против прибыли в 1,9 млн рублей).

Глава российской дочки LujaBetoni «Луябетомикс» Роман Беспалов объяснил ухудшение показателей завершением работы над строительством «Охта-центра». «Сейчас делаем меньше высокомарочного бетона», — отметил он. Убытки Ensto могут быть связаны со значительными инвестициями в перенос из Финляндии в Россию производственных линий. Как подчеркнула глава российского подразделения Татьяна Новацкая, стратегия компании на ближайшие три года — это расширение ассортимента и объема выпуска. «Университетская аптека» объяснила уход в отрицательную зону усилением конкуренции и демпингом со стороны российских игроков. Но пока компания не намерена сворачивать бизнес. «Наши учредители считают, что потенциал для роста есть, хотя, скорее всего, это не перспектива ближайшего полугодия», – прокомментировала генеральный директор «Университетской аптеки» Ольга Липина.

Трем игрокам, напротив, удалось снизить потери. К примеру, российское подразделение производителя молочной продукции Valio сократило убыток в семь раз, до 16,5 млрд рублей. Компании помогло расширение ассортимента и увеличение локализации. Но выходу в положительную зону мешает давление на цены со стороны конкурентов, считают в Valio. «Дочка» мясного производителя Atria «Пит-Продукт» также сработала в минус, но размер потерь был в 1,5 раза меньше, чем в 2016-м, — 276 млн рублей. Ранее производитель также жаловался на давление российских конкурентов и увеличение цен на сырье. На 23%, до 147,9 млн рублей, сократила убыток российская «дочка» Paroc, которая специализируется на выпуске изоляционных материалов. Но компания отказалась комментировать результаты из-за смены акционеров: в начале года она объявила о продаже всего бизнеса американскому концерну Owens Corning.

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами вы сможете в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.



«Фонтанка.ру», Галина Бояркова