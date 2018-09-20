На КАД закроют переправу через Охту: мост ждёт долгий ремонт. Пробки неизбежны

На КАД вокруг Санкт-Петербурга появится ещё один участок с полностью закрытым кольцом – пока такой есть только на севере, между ЗСД и Выборгским шоссе.

На целых полтора месяца, с 1 октября по 15 ноября, закроют внешнее кольцо на Беляевском мосту через Большую Охту. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение с внешнего кольца перенаправят на внутреннее, то есть будут открыты по две полосы в каждом направлении.

Отметим, что на этот участок КАД между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе приходится большая транспортная нагрузка. В периоды ограничения движения там всегда возникают пробки.

Дорожные работы на мосту проведёт ООО «ЕвроТрансСтрой». Компании предстоит заменить опорные части с подъёмом пролётного строения и усилить узлы опирания пролётного строения на опорную часть.

Напомним, до начала работ на мосту, с 21 по 28 сентября, планируется отремонтировать соседний участок между развязками с проспектом Культуры и Пискарёвским проспектом – с закрытием двух полос на внутреннем кольце.

Кроме того, сейчас идёт ремонт деформационного шва на вантовом мосту через Неву (Большом Обуховском) с закрытием двух полос на внешнем кольце. Пробки там наблюдались вчера, сегодня утром и сохраняются до сих пор.

На севере, где участок готовят к расширению, пробки стоят всё лето, плотность движения в течение дня варьируется, по оценке «Яндекса», от «жёлтой» до «красной».