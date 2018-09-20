Аэрофлот провел круглый стол по вопросам противодействия коррупции в сфере бизнеса

Александров Владимир Борисович/ пресс-служба "Аэрофлот"

В мероприятии приняли участие представители аппарата Генеральной прокуратуры и коммерческих организаций, а также топ-менеджеры и руководители структурных подразделений авиакомпании.

Как заявил начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Русецкий: «Организованное Аэрофлотом мероприятие проводится впервые в подобном формате. Поскольку российское антикоррупционное законодательство учитывает положительный международный опыт и является одним из передовых в мире, убежден, что проведение подобных мероприятий должно проводиться на системной основе».

По словам заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Владимира Александрова: «Сегодняшнее заседание проводится в рамках утвержденного указом Президента Российской Федерации Национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. Руководство авиакомпании и лично генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев рассматривает данное направление в качестве стратегической линии нашей политики. Открытость для делового партнерства и законность в финансовой деятельности обеспечивают не только стабильность на земле, но и создают условия для безопасности в воздухе».

По результатам встречи было предложено проводить подобные мероприятия на ежегодной основе с привлечением представителей федеральных органов власти и научного сообщества.

В заключение Владимир Александров добавил: «Аэрофлот, придерживаясь нетерпимости к коррупционному поведению, продолжит последовательно и активно реализовывать весь комплекс мер по противодействию любым незаконным способам ведения бизнеса».