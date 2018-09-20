Годовалый мальчик погиб после падения с высоты 8 этажа. Он летел на руках у матери

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено Следственным комитетом Петербурга после смерти годовалого ребенка под окнами дома на Мебельной улице.

Как сообщает ведомство, тела 30-летней женщины и ее сына 2017 года рождения были найдены в Приморском районе Петербурга утром 20 сентября. По предварительной информации, женщина с ребенком на руках упала с высоты 8 этажа. Известно, что супруг петербурженки в это время находился на работе.

Напомним, в марте этого года 25-летняя петербурженка с пятилетней дочерью на руках упала с высоты 10 этажа на проспекте КИМа.