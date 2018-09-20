Lexus экс-губернатора Хорошавина продали с третьего раза. Казна выручила за внедорожник почти 2,5 млн рублей

За почти 2,5 млн рублей продали с молотка конфискованный у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина Lexus LX 570. Внедорожник реализовали только с третьей попытки. Деньги за автомобиль поступят в федеральный бюджет, сообщили 20 сентября в пресс-службе Росимущества.

«Предложенная цена за Lexus LX 570 — 2 млн 483 тыс. 480 руб., начальная цена — 1 млн 056 тыс. 800 руб.», — цитирует информацию ведомства РБК.

Агентство напоминает: ранее машину выставляли на аукцион 21 августа, цену снизили на 60% от первоначальной стоимости. Изначально Lexus бывшего чиновника стоил 2,64 млн рублей.

8 мая текущего года «Фонтанка» рассказывала о том, что Bentley Mulsanne Хорошавина тоже продали с молотка — и тоже не с первого раза. Некое юрлицо приобрело статусную машину за 6 754 800 рублей, включая НДС.

Также весной Росимущество реализовало Bentley Continental осужденного экс-губернатора – за 5,9 млн.

А вот цену на часы, которые конфисковали у фигуранта дела о взяточничестве, пришлось снизить в десять раз: с 11,4 млн до 1,1 млн рублей.