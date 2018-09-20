Петербургские автозаводы в августе увеличили выпуск машин на 4,5%. По сравнению с прошлым месяцем темпы роста замедлились вдвое

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили в августе 32 тысячи машин, что на 4,5% больше, чем результат аналогичного месяца 2017 года, говорится в материалах Петростата. Для сравнения, июльские темпы роста оценивались в 9%.

Всего в январе – августе 2018 года предприятия собрали 237 800 легковых автомобилей, что на 7,2% больше показателя за восемь месяцев 2017-го.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Спрос на машины также растет медленнее, чем раньше. Итоги августа пока не опубликованы, но июль стал вторым месяцем подряд, когда темпы увеличения продаж в Северной столице оказались ниже 15%.