Ходорковский: Верзилов был отравлен из-за расследования гибели российских журналистов в ЦАР. Оглашение полученной им информации может привести к жертвам

Михаил Ходорковский заявил, что отказался от ведения расследования убийства российских журналистов в ЦАР из Москвы из-за повышенной опасности. Как пишет 20 сентября «МБХ-Медиа», Ходорковский по этой причине не стал сотрудничать с участником Pussy Riot Петром Верзиловым.

«Центр нашего расследования находится в Лондоне. Мои сотрудники в Москве получали лишь отдельные поручения. Тем не менее по крайней мере против одного из них готовилась крайне жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина. Мы своевременно получили предупреждение и были вынуждены предложить человеку уехать из страны», – рассказал Ходорковский.

По его словам, недавно стало известно и о гибели в ЦАР одного из свидетелей по делу «при крайне странных обстоятельствах».

«Как теперь стало ясно, Петр Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас. В день получения отчета, как сообщили его друзья, он был отравлен. Исходя из имеющихся у меня фактов, я полагаю отравление реальным, а события взаимосвязанными», – подчеркивает общественный деятель.

И уточняет, что расследованием гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко занимаются еще несколько групп.

«Хочу предупредить, что ситуация предельно опасна, а оглашение настоящих имен, вместо условных, обозначенных в отчете Петра и упомянутых его друзьями, может привести к новым жертвам. Убедительно прошу коллег принять во внимание происходящее и не расшифровывать данную друзьями Петра информацию», – подытожил Ходорковский.

Напомним, ранее источники «Новой газеты» сообщали, что Петр Верзилов в день отравления якобы получил отчет из ЦАР о промежуточных итогах исследования гибели журналистов.

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова госпитализировали в Москве 11 сентября, когда он начал терять зрение, способность говорить и двигаться. 13-го числа московские медики сообщили о предынсультном состоянии Верзилова, вскоре его перевезли в госпиталь в Берлин. 18 сентября немецкие врачи подтвердили подозрение на отравление.

Режиссёр-документалист Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко убиты в Центральноафриканской Республике в ночь на 31 июля. Как сообщили в Центре управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, в Африке журналисты собирались работать над проектом о деятельности ЧВК. Позже в СМИ появилась информация о том, что поездка была подготовлена крайне небрежно. В итоге Ходорковский прекратил финансирование ЦУР, а главного редактора издания Андрея Коняхина отправили в отставку.

Группа журналистов, в том числе и корреспондент «Фонтанки», побывала в ЦАР, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах гибели Расторгуева, Джемаля и Радченко. О том, что удалось выяснить журналистам, читайте в нашем материале.