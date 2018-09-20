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Строительство
20.09.2018 14:03
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К Госстройнадзору подали иск об отмене разрешений на строительство апарт-отелей на Смоленке

Жители Василеостровского района, в том числе активисты группы «За парк на Смоленке», которых в марте поддержал Минстрой,  Нэлли Вавилина и Ирина Баханович 19 сентября подали иск к петербургскому Госстройнадзору о признании незаконными разрешений на строительство гостиниц по адресам: ул. Кораблестроителей, участки 1 и 2 (на фото отмечены черными крестами). Также иск содержит требование обязать службу издать приказ о прекращении действия разрешений. 

«Застройщик был признан стратегическим инвестором, а сам проект стратегическим – декларировалось строительство гостиниц массового сегмента. Однако на деле будут строить апартаменты. А это ставит под сомнение легитимность этого статуса, – считает Ирина Баханович. – Строительство апартаментов не только отнимает у жителей надежду на создание парка, но и сулит дополнительную нагрузку на инженерные сети. Они и так еле выдерживают после ввода домов на намыве».

Ирина Баханович

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Изначально два симметричных участка площадью в 1,1 га были получены в аренду (до 2022 года) компанией ООО «Новые территории девелопмент», аффилированной с «Плаза Лотус Групп» Михаила Зингаревича. Участки вошли в число шести территорий, которые инвестор получил в Петербурге в 2016 году, после отказа от проекта реконструкции Конюшенного ведомства. Некоторые из этих шести объектов уже перешли в  другие руки. Так, весной 2017-го стало известно, что отелями на Смоленке займется «Мастер-Девелопмент» Вячеслава Семененко, бывшего совладельца Setl Group. Другой участок, на улице Александра Невского, в ста метрах от Невского проспекта, был оформлен в аренду на ООО «Вечная крепость», одну из структур, которые считают связанными с  камчатским рыбопромышленником, миллиардером Игорем Евтушком. Позднее, в 2018-м, стройка апарт-отеля на этом месте упоминалась в связи с историческим жилым домом на Александра Невского, 10, который неожиданно пошел трещинами

Жители Васильевского требуют создания парка в устье Смоленки уже несколько лет. 11 сентября городская комиссия по внесению изменений в Генплан подала надежду – два небольших участка (на фото обведены красным) включили в рекреационные зоны Р0 и Р2. Участки, находящиеся в аренде у инвесторов, изменениями Генплана не затронуты.

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