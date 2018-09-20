Октябрьское увеличение цен в Лидер Групп

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

С 1 октября 2018 года вырастут цены на квартиры в жилых комплексах ГК «Лидер Групп»: «Капитан Немо», «Медалист», VITAMIN и «Три кита 3».

ЖК «Капитан Немо» – это сданный комплекс комфорт-класса, расположенный в одном из живописных и перспективных районов города – на намывных территориях Васильевского острова. Кирпично-монолитный, 17-этажный дом, построенный по технологии вентилируемого фасада, характеризуется высоким качеством строительства и оснащен передовыми инженерными технологиями.

ЖК «Медалист» – это новый жилой комплекс комфорт-класса от ГК «Лидер Групп», который уже радует жильцов своим гостеприимством – как и «Капитан Немо», «Медалист» построен и введен в эксплуатацию в 2018 году. Дом выделяется ярким экстерьером – 16 этажей его фасада выполнены из кирпича терракотового и шоколадного цветов с вкраплением светлого облицовочного камня, а дополняет эту картину тонированное остекление балконов.

ЖК VITAMIN – это строящийся комплекс комфорт-класса, сдача которого намечена на 4 кв. 2018 года. Три корпуса сравнительно небольшой этажности (16 – 17 этажей). Выразительный внешний вид комплекса дополняет фасадное остекление, что визуально делает его воздушным и легким. Комплекс предложит своим жителям закрытую охраняемую территорию, видеонаблюдение, подземный паркинг и гостевые автостоянки.

ЖК «Три кита 3» – комплекс от ГК «Лидер Групп», который уютно расположился в п. Мурино Ленинградской области в 10 минутах ходьбы от метро «Девяткино». Комплекс комфорт-класса состоит из нескольких домов средней этажности (8 – 18 этажей), образующих тихий закрытый двор. «Три кита 3» – это преимущества загородной жизни в сочетании с городским уровнем комфорта.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/

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