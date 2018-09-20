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20.09.2018 12:58
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Мистическое видео с машиной-невидимкой показывает смертельное ДТП в Сосновом Бору

Мистическое видео с машиной-невидимкой показывает смертельное ДТП в Сосновом Бору

Кадр из видео vk.com

Парадоксальную видеозапись аварии, произошедшей недавно в Сосновом Бору, обсуждают в соцсетях 20 сентября. На записи, вопреки обыкновению, абсолютно не видно летящей по встречной полосе машины, с которой сталкивается «Шевроле», обогнавший автомобиль с регистратором.

ДТП случилось около 18 часов 18 сентября на 96-м километре автодороги Петербург – Ручьи на территории Соснового Бора (Ленинградская область). Отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области тогда сообщил предварительную информацию: мужчина на «Фольксвагене Пассате» по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Авео». От удара «Шевроле» отбросило в попутные «Форд Фокус» под управлением 31-летней женщины и «Мазду», за рулём которой был 37-летний мужчина.

С места были госпитализированы, по данным ГИБДД, водитель «Фольксвагена» с тяжёлыми травмами и водитель «Шевроле» в состоянии средней степени тяжести (обоим лет по 40 на вид). В группе «Мой Сосновый Бор» «ВКонтакте» позже написали, что водитель «Пассата» в тот же день умер в больнице.

«Водитель «Пассата» скончался в реанимации, водитель «Авео» переведен из реанимации в травматологию. Девушки на «Форде» пострадали незначительно, без госпитализации», – информирует в группе Вадим.

То, что «Фольксваген» реально существовал до момента столкновения, показывает запись другого регистратора.

«В «Мазду» только осколки «Шевроле» прилетели, но она проходит по делу, и плюс у неё был регистратор, где все отлично видно», – пишет участница группы Анастасия.

Судя по видео, водитель «Фольксвагена» не вписался в поворот на закруглении дороги и вылетел на встречку, а подбитый ударом в боковую часть «Форд» перевернулся через крышу, после чего встал на колеса и проехал еще немного, едва не столкнувшись с двигавшейся по встречной полосе машиной автора видео.

Последствия ДТП показывает местная телекомпания СТВ.

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