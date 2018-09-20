Петербургские работодатели стали хуже платить сотрудникам. Объем задолженности превысил 220 млн рублей

Работодатели решили, что петербуржцам можно не платить. Как говорится в материалах Петростата, на 1 сентября 2018 года объем просроченной задолженности по заработной плате составил 223,8 млн рублей. Это на 30% меньше, чем на начало августа, но на 6,5% больше, чем на 1 сентября 2017-го.

При этом лишь небольшая часть суммы (10 млн рублей) приходится на долги, образовавшиеся в 2016 году и ранее. Хуже всего своим работникам платят предприятия обрабатывающей промышленности. Почти половина просроченных выплат – 114,2 млн рублей – накопилась именно у них.

Средняя номинальная заработная плата в июле 2018 года составила 59604 рубля, что на 11,4% больше, чем год назад.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, выросла на 8,5% к уровню июля 2017 года. А вот реальные доходы (считаются как сумма всех расходов) увеличились только на 0,8%.