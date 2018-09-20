Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Московский»

ГК «ЦДС»

Группа ЦДС открыла продажи в новом корпусе жилого комплекса ЦДС «Московский». Здание общей площадью 69 тыс. кв. м рассчитано на 1196 квартир. Их стоимость начинается от 2,3 млн руб.

Квартирография представлена студиями площадью от 23,68 до 27,62 кв. м, однокомнатными квартирами площадью от 28,73 до 41,05 кв. м и двухкомнатными вариантами площадью от 45 до 63,88 кв. м. Практически во всех планировочных решениях предусмотрены остекленные балкон или лоджия площадью от 3 кв. м.

Недвижимость предлагается с полной отделкой, выполненной по обновленным стандартам из качественных российских и импортных материалов. На старте продаж стоимость квартир начинается от 2,3 млн руб.

Рядом с домом будут обустроены детские и спортивные площадки с уличными тренажерами, а также площадки для игры в баскетбол, футбол и настольный теннис. Во дворе планируется детский сад на 295 мест и общеобразовательная школа на 650 учеников. Также рядом появится многоярусный надземный паркинг на 336 машиномест.

ГК «ЦДС»

ЦДС «Московский» – жилой комплекс, состоящий из кирпично-монолитных 15-этажных домов общей площадью 237 тыс. кв. м. В нем разместятся 3600 квартир с полной отделкой. Кроме жилых домов планируется возведение трех наземных паркингов в общей сложности на 956 машиномест, общеобразовательной школы, детского сада, поликлиники и торгового центра.

Справка о ГК «ЦДС»

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", разрешение на строительство № 78-011-0305.1-2016 от 15.12.2016 г., проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/

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