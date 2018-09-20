Госдума увеличила ответственность за клевету в Сети. Не удаливший пост сможет сесть на срок до года

Законы об административном и уголовном наказании за клевету в Интернете, в том числе в соцсетях, приняла в третьем, окончательном, чтении 20 сентября Госдума РФ. Один из авторов подготовленных единороссами совместно с эсерами документов — петербуржец Сергей Боярский.

Сейчас, как отмечают депутаты, решения суда о прекращении распространения информации или об опровержении зачастую игнорируются «из-за крайне незначительных штрафов (скажем, 1–2 тыс. рублей для гражданина)». Теперь суммы административных штрафов вырастут: до 20 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц, до 200 тыс. – для организаций.

Повторное нарушение увеличивает размер наказания: административный арест до 10 суток или обязательные работы до 120 часов для граждан; до 15 суток ареста или до 200 часов обязательных работ для должностных лиц; до 200 тыс. рублей штрафа для организаций.

Если в течение одного года по одному и тому же судебному разбирательству все административные меры воздействия будут исчерпаны, заработает 315 статья УК. Она также была принята в третьем чтении. Эта статья грозит уголовным штрафом до 50 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Также нарушителю закона могут грозить обязательные работы – до 240 часов, исправительные работы – до года либо арест на срок до трех месяцев, а также лишение свободы на срок до одного года.

Закон предусматривает и наказание для представителей власти, госслужащих, муниципальных служащих, а также коммерческой или иной организации за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.

Ранее, напомним, петербургский депутат Сергей Боярский, комментируя закон, объяснял, что новация должна способствовать скорейшему удалению клеветы по требованию суда.

«Реальный тюремный срок — это совсем крайний случай», – считает парламентарий.