Рост доходов петербургских ресторанов замедлился в три раза после окончания чемпионата мира по футболу

Рост доходов петербургских ресторанов и кафе резко замедлился после окончания чемпионата по футболу, говорится в материалах Петростата, опубликованных 20 сентября.

В августе оборот общественного питания составил 6,2 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 5,8% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, в июне и июле, когда Северная столица принимала матчи чемпионата мира по футболу, рост составлял 15% и 17% соответственно.

Всего в январе – августе рестораторы Северной столицы заработали 51 млрд рублей, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее участники рынка рассказывали «Фонтанке», что щедрость болельщиков превзошла их ожидания. Лучше всего дела шли у заведений с пивной тематикой и заведений в центре города. Ажиотажный спрос спровоцировал корректировку ставок и ротацию арендаторов на главной ресторанной магистрали — улице Рубинштейна.