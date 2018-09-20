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ЖКХ
20.09.2018 12:29
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Старт отопительного сезона в соцучреждениях Петербурга запланирован на понедельник, 24 сентября

С понедельника, 24 сентября, в Петербурге предполагается начать периодическое протапливание. В первую очередь батареи потеплеют в школах, детских садах, поликлиниках и других социальных учреждениях. 

Об этом 20 сентября сообщил заместитель председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев. Это намеченная дата, скорректировать которую может прогноз погоды. Подключать сначала начнут социальные учреждения. Что касается жилых домов, то пока тепло в них пустят только по заявке управляющих компаний. Обязательное условие — отсутствие долгов перед теплоснабжающими организациями. 

Как рассказали «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», массовый старт отопительного сезона, предположительно, начнется 1 октября, но и эта дата будет зависеть от температуры за окном — в случае резкого похолодания котельные заработают раньше.

В прошлом году, напомним, сезон стартовал 20 сентября. А год спустя в Северной столице еще тепло. Так, вчера побит температурный рекорд: в городе было +23 градуса. 

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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