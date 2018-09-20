Петростат: Петербуржцы стали сильнее экономить на еде, но меньше на непродовольственных товарах

Жители Северной столицы стали сильнее экономить на еде. Продажи продуктов питания в августе упали на 4,4% в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах), до 36,2 млрд рублей, говорится в материалах Петростата, опубликованных 20 сентября. Это стало самым значительным снижением с начала года.

А вот продажи непродовольственных товаров в августе увеличились на 7,9%, до 79,7 млрд рублей. Более высокие темпы роста наблюдались в этом году только в апреле и мае — 9,3% и 8,3% соответственно.

Такую динамику можно объяснить двумя факторами. В августе наступает так называемый сезон back to school – когда родители покупают школьникам одежду, технику, канцтовары перед началом нового учебного года, что традиционно стимулирует продажи этих категорий. В то же время повышенный спрос на некоторые импортозависимые категории может объясняться ослаблением рубля и ожиданием грядущего повышения цен.

Всего в августе петербуржцы потратили в магазинах 115,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам восьми месяцев оборот розницы составил 900,1 млрд рублей, что на 3,4% больше, чем за тот же период 2017-го.