Миллион евро на благотворительность. Куда могли уйти деньги арестованного за бюджетные хищения главы «Воентелекома»

В Петербурге к условному сроку приговорен предприниматель Роман Каныгин, обещавший за миллион евро помочь в освобождении арестованного главы «Воентелекома» Александра Давыдова. Деньги якобы планировалось пустить на благотворительность.

Как сообщает 20 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Каныгин признан виновным в покушении на мошенничество. Он требовал крупную сумму в обмен на изменение меры пресечения на домашний арест и полное прекращение уголовного преследования.

Условие на миллион евро было выдвинуто отцу арестанта Евгению Давыдову, основателю НИИ «Масштаб». Вместо выплаты он обратился в правоохранительные органы, и 19 апреля в ресторане «Лесной» Каныгина задержали при получении муляжа.

«Подсудимый вину признал, раскаялся. Деньги хотел потратить на благотворительность, рассказывал он суду», – уточнили в пресс-службе. Дело рассматривал Выборгский районный суд. Он приговорил Каныгина к четырем годам условно с четырехлетним испытательным сроком.

Александра Давыдова арестовали в 2017 году по обвинению в хищении 460 млн рублей при поставках «Воентелекома» Министерству обороны. Дело в суд еще не передано.