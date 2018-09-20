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20.09.2018 12:09
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В Петербурге стартовал архитектурный конкурс «Парковая линия»

В Петербурге стартовал архитектурный конкурс «Парковая линия»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» совместно с журналом «Проект Балтия» начинает архитектурный конкурс «Парковая линия» на концепцию благоустройства прибрежной территории южной части намывных территорий Невской губы Финского залива, западнее Васильевского острова.

Предметом закрытого конкурса стали благоустройство и ландшафтная организация территории набережной с созданием общественного паркового пространства. Архитектурное решение променада площадью 11 га включит в себя пешеходные и велодорожки, рекреационные зоны, элементы тематического и паркового дизайна, наружного освещения, спортивные и детские площадки, озеленение.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин одобрил идею создания парковой рекреационной зоны вдоль набережной Финского залива, анонсированную «Группой ЛСР» еще весной.

«Наша задача заключается в создании принципиально новой реальности в привычной городской среде. Это и современная архитектура, и благоустроенные территории, и общественные пространства, и коммерческие площади, – говорит генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Дмитрий Ходкевич. – При этом создание «новой земли» и еще одной василеостровской «линии» – не просто красивые слова, а цель, к которой мы идем. Именно такой многосторонний подход должен стать основой для формирования комфортной городской среды и новых стандартов градостроительства, а организованный конкурс сможет вывести жилые проекты на качественный уровень». 

Оргкомитет сформировал шорт-лист участников, уже имеющих опыт в проектировании общественных пространств. Он состоит из 10 петербургских бюро: «Студия 44», «А.Лен», «ХВОЯ», Б2, RHIZOME, ОАО «Специализированное Строительное Управление – 5», «Витрувий и сыновья», проектная группа «Среда комфорта», «Нескучный сад», MLA+.

Конкурсные работы номинантов будут представлены на обозрение всем желающим в рамках городской выставки на Новой сцене Александринского театра с 5 по 11 ноября. Итоги конкурса компетентное жюри, состоящее из представителей петербургского архитектурного и дизайн сообщества, а также представителей администрации Санкт-Петербурга, подведет 6 ноября.

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