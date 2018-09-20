«Все рассуждения псевдоэкспертов — дилетантские фантазии». Минобороны дало пояснения по поводу крушения Ил-20 в Сирии

Сирийские комплексы ПВО, которые в страну поставила Россия, не были оборудованы системой государственного опознавания «свой-чужой». Как пишет «Медуза» со ссылкой на ТАСС, об этом 20 сентября заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что подобные системы никогда не устанавливают на экспортируемое вооружение. Система «свой-чужой» объединяет только российские самолеты и комплексы ПВО.