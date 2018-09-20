«Все рассуждения псевдоэкспертов — дилетантские фантазии». Минобороны дало пояснения по поводу крушения Ил-20 в Сирии
Сирийские комплексы ПВО, которые в страну поставила Россия, не были оборудованы системой государственного опознавания «свой-чужой». Как пишет «Медуза» со ссылкой на ТАСС, об этом 20 сентября заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что подобные системы никогда не устанавливают на экспортируемое вооружение. Система «свой-чужой» объединяет только российские самолеты и комплексы ПВО.
«Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой", – попросту дилетантские фантазии», – заявил Конашенков.
Справка:
В ночь на 18 сентября у берегов Латакии над Средиземным морем был сбит российский самолет Ил-20, в котором находились 15 членов экипажа. Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. 19 сентября Минобороны РФ заявило, что намеревается отказаться от помощи Израиля после сбитого Ил-20.