Закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров приняли во втором чтении

Закон об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу предпенсионера или его необоснованное увольнение приняла во втором чтении Госдума РФ 20 сентября.

Новой нормой дополнят Уголовный кодекс РФ — в нем появится статья 1441.

«Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов», — говорится в документе.

За закон проголосовали 346 депутатов, против высказались 37 парламентариев. Один человек воздержался. Всего в голосовании приняли участие 384 депутата.

Предпенсионным возрастом законопроект будет считать «период за 5 лет до наступления пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ».

«Мы исходим из того, что эта норма, скорее всего, будет превентивной и будет психологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу», — отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Впереди – третье, окончательное, чтение.

Напомним, в первом чтении поправки президента РФ депутаты приняли 13 сентября. Законопроект 6 сентября внес в Госдуму Владимир Путин. 29 августа глава государства выступил с обращением к россиянам по вопросу пенсионной реформы и пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда».

Самый известный московский хэдхантер Алёна Владимирская рассказала «Фонтанке», как предприниматели будут избавляться от сотрудников предпенсионного возраста с помощью увольнений и «серых» схем.