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Власть
20.09.2018 12:01
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Памфилова: Гарантировать прозрачность выборов в Приморье может только бог

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и ее подчиненные постараются сделать все возможное, чтобы повторные губернаторские выборы в Приморском крае прошли честно. За гарантиями глава ЦИК отправила к господу богу. 

Слова Памфиловой 20 сентября приводит «Интерфакс». Глава ЦИК отметила, что для честных и транспарентных выборов в Приморье комиссия сделает все возможное и «даже более чем возможное». Однако уверенности в ее словах не оказалось,-  лишь надежда, что процедура будет прозрачной. 

«Сейчас только господь бог может что-то гарантировать», – заявила Памфилова. 

Она поддержала решение Приморской избирательной комиссии об отмене выборов губернатора, назвав его единственно возможным. 

Проигравший кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с решением, напротив, не согласен, он уже обратился в суд. В интервью «Фонтанке» он объяснил, почему не хочет вновь участвовать во втором туре.  

Справка:

На втором туре выборов губернатора Приморья во время финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала лидировал кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс​. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%. После объявления итогов Ищенко объявил голодовку (которую потом отменил), во Владивостоке начался митинг. К ситуации подключился глава КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что обратился в СК, прокуратуру, ЦИК и в Кремль.

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