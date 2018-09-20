Памфилова: Гарантировать прозрачность выборов в Приморье может только бог

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и ее подчиненные постараются сделать все возможное, чтобы повторные губернаторские выборы в Приморском крае прошли честно. За гарантиями глава ЦИК отправила к господу богу.

Слова Памфиловой 20 сентября приводит «Интерфакс». Глава ЦИК отметила, что для честных и транспарентных выборов в Приморье комиссия сделает все возможное и «даже более чем возможное». Однако уверенности в ее словах не оказалось,- лишь надежда, что процедура будет прозрачной.

«Сейчас только господь бог может что-то гарантировать», – заявила Памфилова.

Она поддержала решение Приморской избирательной комиссии об отмене выборов губернатора, назвав его единственно возможным.

Проигравший кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с решением, напротив, не согласен, он уже обратился в суд. В интервью «Фонтанке» он объяснил, почему не хочет вновь участвовать во втором туре.